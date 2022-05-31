TP-Link оголошує про відновлення діяльності в Україні

31 мая 2022 г., 14:25

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Попри значні труднощі, пов’язані з російською агресією проти України, компанія адаптувала систему логістики до реалій війни, відновила продажі через дистриб’юторів, офіційну сервісну підтримку та роботу гарячої лінії.



У перші тижні війни склад у Стоянці (Київська область), де зберігалось обладнання TP-Link, згорів – у нього влучив російський снаряд. Відтак, компанії знадобилось чимало часу, щоб знайти нове приміщення та налагодити систему постачання в умовах нестачі пального та вантажного транспорту. Практично всі послуги, пов’язані з перевезенням та зберіганням товарів, значно подорожчали. Втім, обставини не завадили знайти рішення цих проблем. Таким чином, зараз представництво TP-Link в Україні продовжує відвантажувати партнерам як пристрої класу SOHO, так і обладнання SMB.



TP-Link також відновлює офіційне сервісне обслуговування на території України. Список сервісних центрів, які відновили роботу, доступний за посиланням https://www.tp-link.com/uk-ua/support/service-center/, інформація оновлюватиметься щотижня. Якщо вам потрібна додаткова інформація про сервісне обслуговування, ви можете з’ясувати усі деталі за номером (044) 590-51-77.



Крім того, компанія поновила роботу гарячої лінії. Зараз служба технічної підтримки TP-Link працює з понеділка по п’ятницю включно з 9:00 до 18:00. Номер гарячої лінії – 0-800-505-508.

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