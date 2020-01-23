Toshiba обещает «квантовое» быстродействие на классических ПК

23 января 2020 г., 13:32

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Корпорация Toshiba объявила о прорыве в технологиях комбинаторной оптимизации — создании алгоритма, который обеспечит по меньшей мере 10-кратный выигрыш в быстродействии и масштабируемости, по сравнению с известными методами решения задач, связанных с перебором огромного количества вариантов для выбора оптимальной комбинации.

Такие задачи имеют важные приложения, например, управление дорожным движением для устранения заторов, прогнозирование эффективных молекулярных структур при разработке новых лекарств, составление портфелей прибыльных финансовых продуктов. Однако даже на самых совершенных сегодняшних суперкомпьютерах их решение выливается в непомерные траты машинного времени.

Идеальной платформой комбинаторной оптимизации могут стать компьютеры, работа которых основывается на принципах квантовой механики. Однако, несмотря на все усилия лидеров индустрии, масштабирование квантовых систем до уровня реальных задач, вероятно, останется актуальной проблемой в обозримой перспективе. «Пройдет немало времени, прежде чем мы начнём использовать на практике квантовые вычисления, — считает Казуюки Такеда (Kazuyuki Takeda), генеральный менеджер Mizuho-DL Financial Technology, исследовательского подразделения одной из крупнейших финансовых групп Японии. — По крайней мере, лет 10 или около того».

То что предлагает Toshiba, не совсем квантовые вычисления, но может довольно неплохо их заменить. Для того, чтобы быстро находить точные решения, «симулированный бифуркационный алгоритм» использует явления бифуркации, адиабатические и эргодические процессы классической механики. Интересно, что идея этого сугубо классического алгоритма родилась в 2015 году, вдохновлённая принципами теории квантовых вычислений.

Симулированный бифуркационный алгоритм работает на ПК и серверах, изготовленных из доступных в продаже компонентов, не нуждаясь, как квантовые компьютеры, в многомиллионных капиталовложениях и в охлаждении до криогенных температур. Ещё одно его важное преимущество заключается в простоте масштабирования распараллеливанием вычислений на многие процессоры.

Масаюки Одзэки (Masayuki Ohzeki), доцент Университета Тохоку, участвующий в совершенствовании этой технологии Toshiba, считает, что в следующие пять лет мы станем свидетелями применения бифуркационного алгоритма в ряде «квантовых» приложений, но в каждом конкретном случае целесообразность его использования будет зависеть от того, «насколько хорошо улучшение производительности сочетается с методами упрощения вычислений».

В апреле 2019 г., когда вышла статья с первым описанием алгоритма, она была встречена в мире с смесью надежды и скептицизма. Анонсированный тогда план — создать и выпустить сервисную платформу, которая удовлетворит все потребности оптимизации в логистике, финансах и других сферах современного общества — воплотить в жизнь в указанные сроки (к концу 2019 года) не получилось. Его сменило другое оптимистичное обещание: завершить испытания в реальных условиях к марту 2021 года. Для этого к участию в проекте были привлечены профессионалы из финансовой индустрии. Соответственно, приоритетным было избрано финансовое приложение — расчёт случайных возможностей выгодных моментальных сделок на валютных биржах.

В октябрьском анонсе компания утверждала, что её модель идентифицировала потенциальные возможности арбитража в валютном трейдинге всего за 30 миллисекунд — обеспечивая себе 90-процентные шансы совершения прибыльных сделок.

Эта информация вызвала поток запросов от финансовых учреждений в Японии и за рубежом, однако Toshiba не торопиться предоставить доступ к испытаниям для заинтересованных сторон. Одной из причин, вероятно, является недоработанность алгоритма, который требуется перестраивать с нуля для каждой новой задачи.

Впрочем, «отец» бифуркационнаго алгоритма, Хаято Гато (Hayato Goto), намекнул, что уже опубликованные сведения об этой технологии, всего лишь вершина айсберга. Солидный массив внутренних наработок, по его словам, внушает уверенность, что Toshiba примерно на год опережает любых возможных последователей в этой области.

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