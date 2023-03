ТОП-5 хмарних рішень Microsoft Azure зі спецумовами для ритейл-компаній України 

0

Початок 2023 року вимагає влучного використання цифрових активів, щоб максимально точно прогнозувати попит та залишатися гнучкими, мінімізувати витрати на зберігання товарів на складах, створити ланцюжок постачань в непередбачуваних умовах, розширити можливості команд, де б вони не працювали.

Відмова від класичної IT-інфраструктури та міграція у хмару пришвидшують досягнення цих цілей. Все більша кількість ритейл-компаній вкладають кошти у цифрову трансформацію, віддаючи перевагу хмарним ресурсам.





SMART business разом з Microsoft підтримують розвиток українського бізнесу та пропонують своїм клієнтам пільгові умови: знижка 80% на вартість рішень Microsoft Azure діє до 30.11.2023*





Згідно з останнім прогнозом Gartner , світові витрати кінцевих користувачів на загальнодоступні хмарні сервіси зростуть на 20,7% до 591,8 млрд доларів у 2023 році порівняно з 490,3 млрд доларів у 2022 році.





Нові умови ведення бізнесу передбачають зміну звичних стратегій роботи з подальшим вирішенням таких завдань:





• Оренда віртуальних машин для розташування сайтів, баз даних, CRM-систем в хмарі, щоб клієнти мали безперебійний доступ до інформації та онлайн-замовлень, а співробітники могли вчасно обробляти запити та залишатися на зв’язку.

• Наявність централізованого сховища даних з можливістю виведення аналітики за різними показниками.

• Надання доступів співробітникам до конфіденційних даних та файлів, їх зберігання, обмін інформацією між учасниками команди, контрагентами, постачальниками, а також організація комплексної IT-безпеки бізнесу.

• Організація віддаленої роботи бек-офісу, представники якого знаходяться в різних містах України або за її межами. Можливість спільної роботи команди над документами, з додатками та програмами з будь- яких пристроїв.

• Наявність плану дій на випадок повної відмови основної IT-інфраструктури компанії.

Міграція у хмару створює можливості для подолання цих викликів, якщо використовувати необхідні інструменти. Рекомендуємо звернути увагу на перелік рішень Microsoft Azure, наведений нижче:

Azure Server Migration для критичної ІТ-інфраструктури в хмарі

Безумовно в першу чергу треба подбати про ті елементи ІТ-інфраструктури, від яких залежить бізнес-результат: системи прийому та обробки замовлень, розрахункові системи, системи обліку та інші.





В хмарі Microsoft Azure є можливість побудувати рішення з надзвичайно високою доступністю 99.99%, при цьому немає потреби в капітальних інвестиціях в обладнання та побудову власних дата центрів.





Завдяки моделі оплати в міру споживання можна легко змінювати потужності під потреби бізнесу або на час «високого» сезону. А можливість повного віддаленого адміністрування дозволяє швидше та якісніше виконувати планові оновлення та інші технічні роботи.





Azure Synapse Analytics – рішення для своєчасної аналітики даних

Одним із ключових факторів успішності ритейл-бізнесу є повноцінна та своєчасна аналітика даних. В сучасному світі існують сотні джерел даних, і часто потрібно створювати аналітичні звіти, спираючись на декілька з них або й усі одразу.





Щоб полегшити роботу з даними, в Microsoft Azure є сервіс Synapse Analytics. Це уніфікована платформа для аналітики, що поєднує великі дані, їхні сховища та інтеграцію в єдину службу хмари для наскрізної аналітики. Вона має понад 90 конекторів для прийому даних та є нескінченним економічним сховищем.





• Security Identity – безпечна ідентифікація користувачів та надання доступу до конфіденційних даних

Кібербезпека в хмарі є багатокомпонентною й обов’язковою. Наслідки витоку даних можуть бути різними: проникнення до ІТ-інфраструктури та блокування її нормальної роботи, втрата комерційних даних (аналітичних, статистичних, прайсів, контрактів), втрата персональних даних покупців. Все це призводить до фінансових та репутаційних втрат.





IT-безпека будь-якої компанії починається з ідентифікації користувача та авторизації належних доступів та прав. Тому базовий захист Microsoft Security передбачає впровадження сервісів Security Identity. Це комплексне рішення для управління ідентифікацією та надання відповідних рівнів доступу до корпоративних даних та додатків.





Використання комплексної безпеки Microsoft Security дозволяє не тільки посилити захист компанії, її інфраструктури, додатків та даних, але й зменшити навантаження на ІТ-відділ: менше налаштувань на стороні адміністратора, можливість самостійно відновлювати пароль користувачам, моніторинг та сповіщення про підозрілі дії.





• Azure Virtual Desktop – повноцінний робочий стіл у хмарі, до якого співробітники компанії отримують доступ із будь-якої частини світу

Сучасний бізнес змушений був адаптуватись до віддаленого формату роботи:, спочатку COVID-19, а потім повномасштабна війна внесли свої корективи у звичний формат і графік роботи. Сьогодні частина співробітників може працювати з-за кордону, в різних часових зонах та з різноманітних пристроїв – Windows, Linux, iOS, MacOS, Android. Це значно ускладнює адміністрування пристроїв та дотримання політик безпеки компанії.





Рішення Azure Virtual Desktop від Microsoft дозволяє отримати звичний робочий стіл Windows 10 на будь- якому пристрої та операційній системі.





При цьому є можливість гнучко змінювати потужність кожного робочого столу (ядра та ОЗП), налаштувати необхідну систему захисту даних та додатків, а також надавати тимчасовий доступ до необхідних ресурсів зовнішнім підрядникам або аудиторам.





Перевагою Azure Virtual Desktop перед аналогічними рішеннями є і простота розгортання – воно доступне «з коробки» і потребує мінімальних налаштувань.





• Azure Site Recovery – дублювання інфраструктури з можливістю швидкого відновлення

Попри всю надійність сучасних рішень та систем, завжди треба мати план «Б» на випадок відмови системи. Звичайно, в будь-якій компанії роблять бекапи, мають резервне обладнання або домовленості про «next business day» з постачальниками HW, але що робити, якщо ІТ-інфраструктура стала недоступна і час на її відновлення займе декілька днів?





В такому випадку допоможе рішення з реплікації інфраструктури в хмару – Azure Site Recovery.

Як це працює:

1. Треба зробити повний клон системи в хмарі

2. Налаштувати синхронізацію, щоб дані постійно оновлювалися

3. В разі виникнення аварійної ситуації, натиснути «червону кнопку» і перемкнутися на роботу в хмарі

4. Відновити основну систему і перемикнутися на неї або залишитися працювати в хмарі

Впровадження рішень Microsoft Azure дозволяє підтримувати безперебійну роботу ритейл-мережі, масштабуватися завдяки додатковим ресурсам, які доступні за моделлю оплати pay as you go, організувати бізнес-процеси, коли команди працюють в різних містах України та за її межами.

Ринок хмарних продуктів розвивається, рішень стає все більше, а часу на їх вивчення та самостійне впровадження не вистачає.





Спеціалісти SMART business допомагають мігрувати у хмару зі стратегією, яка враховує наявні ресурси та довгострокові цілі бізнесу. Досвід команди підтверджено відповідними сертифікатами Microsoft, що означає зменшення ризику та оптимізацію сценарію міграції.





SMART business пропонує своїм клієнтам пільгові умови: знижка 80% на вартість рішень Microsoft Azure діє до 30.11.2023*





*за умови погодження знижки зі сторони Microsoft для конкретного кейсу





Необхідна консультація щодо міграції у хмару Microsoft Azure?





Спеціалісти SMART business готові допомогти: ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

