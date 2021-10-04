TNW 2021. В новом-прежнем формате

4 октября 2021 г., 19:59

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Я только что вернулся из Амстердама, куда ездил на одну из моих любимых конференций — TheNextWeb или, как её теперь называют, TNW.

Билет на эту конференцию я купил еще летом 2019 года, как только они появились после объявления даты. Предполагалось, что она пройдет в июне 2020 года, но, разумеется, эти планы были нарушены пандемией. Организаторы несколько раз сдвигали принятие решения, но в итоге перенесли её сначала на осень, а затем заменили онлайн-событием, билеты на которые бесплатно выдавались всем, купившим уже билет на конференцию. Сами билеты оставались действительными на следующий год.

Правда, это тоже было не точно и в итоге конференцию назначили на 30 сентября/1 октября 2021 года, в отдаленном месте, с ограниченной до 5000 человек аудиторией и прочими карантинными мерами. В итоге только за полторы недели до конференции (когда у меня, например, уже были куплены все билеты), пришло радостное письмо от организаторов о том, что в результате отмены правительством большинства карантинных ограничений конференция все же состоится.

Надо сказать, что все эти перипетии отразились на конференции — с одной стороны, все были вдохновлены тем, что наконец-то спустя два года возвращается оффлайн-жизнь с конференциями и живым общением, с другой — TNW заметно уступала размахом и даже составом участников предыдущим конференциям. Это понятно — предыдущее мероприятие собрало больше 17 тысяч человек, прошло в 5 или 6 потоков и нынешнее сравниться не могло. Более того, даже без каких-либо ограничений собрать больше людей не получилось бы — такие конференции готовятся почти год, а еще весной никакой ясности не было.

Как по мне, место проведения оказалось неудачным — арт-центр в Заандаме (небольшой городок сразу к северу от Амстердама), возможно, и обеспечивал соблюдение мер и вообще был довольно неплохо оборудованным, но дорога к нему занимала 40-50 минут общественным транспортом, что очень много по меркам Нидерландов.

Но я рад был увидеть, что все эти сложности не помешали организаторам сохранить дух конференции — фестиваля, где говорят о технологиях, предпринимательстве, будущем, экологии, влиянии на общество. Несколько докладов об искусстве — например, старшего научного сотрудника Райксмузея, главного музея Нидерландов, об использовании AI в исследовании шедевров Рембрандта, или автора известных дип-фейков Тома Круза о его проектах (которые не ограничиваются Крузом), — смотрелись так же органично, как мрачное пророчество в конце второго дня о том, что человечество в ближайшее время утратит интеллектуальное превосходство над AI, а к 2050 году будет выглядеть рядом с компьютерным интеллектом даже не как обезьяны, а как мухи.

Кстати, удаленность места проведения сыграла и положительную роль — аудитория конференции оставалась стабильной в течение всего времени, только перетекая между аудиториями и зонами нетворкинга. Еще одно “но” — стремясь сохранить широту тем, организаторы многие события вынесли в онлайн и было немного странно не иметь возможности увидеть интересные доклады, находясь на самой конференции. Я понимаю, что так и выглядит гибридный формат, но все равно странно. Часть спикеров и на оффлайн-части конференции выступали удаленно, но это выглядело очень гармонично — в отличие от большинства попыток так сделать на других мероприятиях.

Конференция уже открыла продажу билетов на следующий год — она пройдет 16-17 июня и желающие могут купить сразу два билета примерно за тысячу евро. В целом могу сказать, что оно того должно стоить.

TNW 2021

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