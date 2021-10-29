Тим Кук считает, что дефицит чипов в этом квартале ещё более обострится

29 октября 2021 г., 14:55

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В ходе вчерашней пресс-конференции, на которой Тим Кук сообщил о доходах за IV квартал финансового года, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит, генеральный директор Apple также сказал, что продажи компании были бы выше на 6 млрд долл., если бы не дефицит микросхем и ограничения цепочки поставок.



Выручка за три месяца, закончившихся в сентябре, достигла 83,4 млрд долл., а чистая прибыль составила $1,24 на акцию. Аналитики ожидали 85 млрд долл. и те же 1,24 доллара разводнённой прибыли.



Валовая квартальная прибыль составила 42,2%, а объем продаж за полный год вырос на 33% до 366 млрд долл.



Apple завершила квартал с денежными средствами, их эквивалентами и ходящими на рынке ценными бумагами в размере 190,5 млрд долл. (в предыдущем квартале – 194 млрд долл.) против 125 млрд долл. срочных долгов и обязательств по коммерческим облигациям, т.е. с чистой денежной позицией 66 млрд долл.



Продажи iPhone за квартал принесли 38,69 млрд долл., что на 47% больше, чем годом ранее, но ниже средней оценки Уолл-стрит в 41,7 млрд долл.



Выручка от продаж Mac выросла на 1,6% до 9,18 млрд долл. Продажи iPad подскочили на 21% до 8,25 млрд долл. В категории «Носимые устройства, дом и аксессуары» продажи увеличились на 12% до 8,79 млрд долл., а сервисные поступления Apple достигли 18,28 млрд долл. (рост на 27%).



Годовой рост, примерно на 29%, соответствовал общим ожиданиям Apple, которые в последний раз она озвучила в июле.



Как и тогда, в этот раз компания тоже воздержалась от прогнозов на текущий квартал, хотя и сообщила, что рост выручки будет медленнее, чем в сентябрьском квартале. Это известие привело к падению акций Apple на 4% в конце торгов.



Финансовый директор Apple, Лука Маэстри (Luca Maestri) сказал, что «учитывая продолжающуюся неопределённость в мире», компания снова не станет ничего прогнозировать, ограничившись «ориентировочными предположениями» для текущего квартала. По его оценке, влияние ограничений поставок усилится в течение декабрьского квартала. Рост выручки замедлится по сравнению с сентябрьским кварталом, но останется сильным. Все товарные категории будут расти, кроме iPad.



Консенсус-прогноз Уолл-стрит на текущий квартал составляет 119,42 млрд долл. С прибылью на акцию в размере $1,86.



На просьбу аналитика охарактеризовать спрос на iPhone 13, Кук ответил, что пока об этом рано говорить, но назвал спрос «устойчивым» и «значительным».

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