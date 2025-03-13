TI показала найменший у світі мікроконтролер

13 марта 2025 г., 15:35

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Компанія Texas Instruments представила на виставці Embedded World найменший у світі мікроконтролер ціною $0,16.



MSPM0C1104 ARM Cortex-M0+ MCU в корпусі розміром 1,38 мм2 призначений для таких застосувань, як медичні переносні пристрої та персональна електроніка. Це на 38% менше, ніж у найменшого пристрою, представленого на ринку наразі, повідомляє TI.



MSPM0C1104 має 16 КБ пам'яті, 12-розрядний аналого-цифровий перетворювач даних SAR з трьома каналами та шість виводів введення/виводу загального призначення. Передбачено стандартні комунікаційні інтерфейси для універсального асинхронного приймача-передавача (UART), послідовного периферійного інтерфейсу (SPI) і міжз'єднань (I2C).



«У таких мініатюрних системах, як навушники та медичні зонди, місце на платі є дефіцитним і цінним ресурсом», - каже Вінай Агарвал (Vinay Agarwal), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу мікроконтролерів MSP компанії TI. «З додаванням найменшого у світі MCU наш портфель MCU MSPM0 надає необмежені можливості для створення більш розумних, більш підключених пристроїв у нашому повсякденному житті».



На виставці в Німеччині MCU MSPM0 входить до лінійки 100-контактних сумісних пристроїв із масштабованими конфігураціями аналогової периферії на кристалі та низкою обчислювальних опцій для сенсорних і керівних застосунків. Ця лінійка виробляється на власному виробництві TI.



TI також надала оптимізований комплект розробки програмного забезпечення для всіх MCU MSPM0, комплект розробки апаратного забезпечення для швидкого створення прототипів, еталонні проєкти та підсистеми, які являють собою приклади коду для загальних функцій MCU. Зазначається, інструмент Zero Code Studio від TI дає змогу користувачам конфігурувати, розробляти та запускати додатки для мікроконтролерів за лічені хвилини, не вдаючись до кодування.



Ціна на мікроконтролер MSPM0C1104 починається від $0,16 в партії від 1000 одиниць, а до портфеля входять й інші невеликі корпуси, які дають змогу зменшити розмір плати та вартість матеріалів, що спрощує роботу з ними.

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