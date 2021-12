Thycotic - лидер в области контроля привилегированных пользователей 

0

Tweet

Сейчас ИТ-команды сталкиваются с постоянно развивающейся и расширяющейся инфраструктурой, особенностью которой является перемещение удаленной рабочей силы, увеличение политик BYOD, расширение поверхности атаки и увеличение использования облачных сервисов. Пользователи и конечные точки покинули офис, и теперь их намного сложнее анализировать, управлять и поддерживать, в соответствии с нормативными требованиями.

Это не оставляет ИТ-отделам иного выбора, кроме как относиться ко всем пользователям, как к привилегированным, а значит, собирать и анализировать данные обо всех без исключения. В результате чего, в организациях увеличивается отслеживаемое количество пользователей в два, а то и в три раза, и в такой ситуации нужна отдельная система контроля, которая могла бы эффективно решить проблемы безопасности.

Управление привилегированным доступом возможно благодаря машинному обучению и искусственному интеллекту - отделы безопасности могут активно вести непрерывный мониторинг действий, обнаружение угроз с возможностью быстрой реакции в считанные минуты. В этом отношении решения ThycoticCentrify являются передовыми в области контроля привилегированных пользователей и имеют широкие аналитические возможности.

Thycotic обеспечивает безопасность привилегированного доступа к аккаунтам для более чем 12500 организаций по всему миру, включая 20% предприятий из списка Fortune 500, и является лучшим вариантом для защиты критически важных ресурсов в ИТ-инфраструктуре.

2 марта 2021 завершился процесс слияния Centrify с Thycotic. Такая комбинация создает самую обширную платформу на рынке защиты идентификационной информации, объединяя дополнительные возможности продукта, лучшие в своем классе технологии и непревзойденный опыт, чтобы эффективнее реализовать и защитить современное гибридное предприятие. ThycoticCentrify лидирует благодаря принципам применения прогрессивных технологических инноваций, усиления киберзащиты Клиентов и привлечения ведущих специалистов в области кибербезопасности.

Основные преимущества ThycoticCentrify

• Сочетает в себе лучший в отрасли функционал по безопасности привилегированных учетных записей, защиты паролей, безопасности конечных точек и контроля приложений для Windows и Unix систем;

• Значительно снижает риски, останавливая развитие вредоносных атак на конечных точках и серверах, ограничивая возможность злоумышленников выходить за пределы начальной точки атаки, а также предотвращая установку средств удаленного доступа (RAT);

• - Обеспечивает безопасную защиту учетных данных привилегированных учетных записей, предотвращая эскалацию привилегий путем удаления и/или ограничения их для бизнес-пользователей и ИТ-администраторов без снижения производительности;

• В дополнение к управлению привилегиями, решение также предоставляет функционал управления приложениями. Он предназначен для управления и контроля санкционированности запуска приложений на конечных точках и серверах, а также для предотвращения проникновения вредоносного ПО в инфраструктуру.

• В отличие от других решений по обеспечению безопасности, продукты ThycoticCentrify - быстрые в развертывании и проще в использовании, легко масштабируются до глобального корпоративного класса, а также предлагаются по конкурентной цене.

Мировое признание

Thycotic и Centrify - признанные мировые лидеры в области Privileged Access Management. Вот только некоторые награды, полученные в 2021 году:

• Thycotic и Centrify - снова были признаны лидерами PAM в “Магическом квадранте” Gartner 2021;

• Thycotic был назван золотым победителем в категории ‘Hot Company of the Year – Cloud/SaaS’ на вручении 16-й ежегодной премии IT World Awards®. Компания также была названа бронзовым победителем в категории ‘Cloud Security’;

• Сentrify был назван победителем Global InfoSec Awards на конференции RSA 2021;

• Thycotic выиграл третью подряд награду NorthFace ScoreBoard за высокое качество обслуживания клиентов.



Кроме того, Thycotic и Centrify признаны лидерами в области Privileged Access Management в отчете 2021 Leadership Compass for PAM от Компании KuppingerCole.

Несмотря на слияние Thycotic и Centrify в марте 2021 года, компания KuppingerCole оценивала их по отдельности для отчета 2021. Неудивительно, что и Thycotic, и Centrify, снова были названы Тотальными лидерами, а также заняли первые позиции в основных категориях: лидерство в продуктах, лидерство в инновациях и лидерство на рынке. Обе компании также признаны лидерами во всех матрицах коррелированных представлений, включая «Чемпионов рынка», «Лидеры технологий» и «Крупные компании», которые включают матрицу инноваций / рынка.

Один интересный рисунок в отчете фокусируется на широте возможностей конкретных решений PAM в виде «паучьей диаграммы», оценивающей каждого поставщика по восьми ключевым категориям. Показанный паучий график помогает проиллюстрировать, насколько основательно решения Thycotic управляют этими категориями, начиная от управления привилегиями конечных точек и заканчивая оперативным доступом, аналитикой и отчетностью.

Локальная команда Oberig IT, официального дистрибьютора ThycoticCentrify в Украине, готова поддерживать и консультировать партнеров и заказчиков

Получить доступ к экспертизе и тестированию решений ThycoticCentrify могут и украинские компании. Организацией и проведением пилотных проектов в Украине занимается официальный дистрибьютор ThycoticCentrify — компания Oberig IT. Подключение специалистов дистрибьютора к каждому проекту является стандартным подходом Oberig IT, несмотря на то, что поставка решений заказчикам выполняется исключительно при помощи авторизованных реселлер-партнеров. По всем вопросам можно обращаться [email protected].

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою