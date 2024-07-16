The Vegas Sphere на 150 графічних процесорах Nvidia RTX A6000

16 июля 2024 г., 13:25

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Згідно з повідомленням Nvidia, найбільший у світі LED-екран The Vegas Sphere з площею у майже 75 тис кв. м працює на графічних процесорах компанії.

Світлодіодні екрани всередині мають роздільну здатність 16x16k, а зовнішній складається з 1,2 мільйона програмованих світлодіодних блоків.

Окрім 150 графічних процесорів A6000, що допомагають обробляти відео на екранах, Nvidia забезпечує мережеве з’єднання за допомогою BlueField DPU та Nvidia ConnectX-6 Dx NICS. Крім того, потокове передавання медіа забезпечується сервісом Nvidia DOCA Firefly та програмним забезпеченням Rivermax.

Повідомляється, що 150 графічних процесорів A6000 розподілені між 27 вузлами, кожен з яких містить чотири петабайти флеш-пам’яті, що забезпечує швидкість передачі даних 300 Гбіт/с.

Sphere Studios створює відеоконтент для Sphere в Бербанку (шт. Каліфорнія), звідки він потім передається в Лас-Вегас.

«Інтеграція графічних процесорів Nvidia RTX, BlueField DPU та програмного забезпечення Rivermax створює потужну трійцю переваг для сучасних прискорених обчислень, підтримуючи унікальні відеопотоки високої роздільної здатності та суворі часові вимоги, необхідні для Sphere, і встановлюючи новий стандарт для можливостей обробки мультимедіа, - зазначив Нір Нітцані (Nir Nitzani), старший директор по продуктах для мережевого програмного забезпечення в NVIDIA. - Ця співпраця призвела до значного приросту продуктивності, що стало кульмінацією надзвичайних вражень, які отримують гості Sphere».

Кампус Sphere Studios має приміщення для розробки, зменшену вчетверо версію екрану Sphere, відому як Big Dome, а також виробничі потужності та лабораторію.

Sphere Studios також розробила систему камер «Big Sky», яка дозволяє знімати нестиснене зображення у форматі 18K з однієї камери, що означає контент може вироблятися без зшивання відео з кількох камер разом.

Спеціальне програмне забезпечення студії для обробки зображень працює на серверах Lenovo на базі графічних процесорів Nvidia A40.

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