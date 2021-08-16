Tet открывает шестой ЦОД

16 августа 2021 г., 17:35

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Как сообщил латвийский ИТ-интегратор Tet (ранее Lattelecom), компания открыла новый, уже шестой центр обработки данных (ЦОД), инвестировав в строительство 1,4 млн евро и расширив мощность своих ЦОД еще на 60 стоек.

В последние годы существенно вырос спрос на услуги ЦОД, а рыночные прогнозы свидетельствуют о том, что эти тенденции сохранятся. Cогласно прогнозу Gartner, самые востребованные в мире облачные услуги IaaS (Infrastructure as a Service) в этом году вырастут на 27%. Отмечается, что сейчас Tet экспортирует 75% своих услуг ЦОД, и в ближайшие годы планирует увеличивать оборот бизнеса дата-центров в среднем на 15% в год.

Один из главных экспортных рынков Tet — это Украина, в которой предприятие уже на протяжении нескольких лет находится среди ведущих игроков рынка ЦОД, конкурируя с глобальными компаниями. «В 2020 году доля Tet на украинском рынке составила 8%. Одна из причин, почему у нас сформировалось продуктивное и успешно сотрудничество с Украиной — это и поддержка посольства Латвии в Украине», — говорит Улдис Татарчук, главный исполнительный директор и глава правления Tet.

«За последние 10 лет отрасль ИКТ стала одной из топовых экспортных отраслей в Латвии, и, несомненно, она одна из самых быстрорастущих в стране. Активно развивается и направление ЦОД. Об этом свидетельствует рост использования облачных сервисов — с 2018 года число латвийских предпринимателей, использующих облачные технологии, выросло почти вдвое, до 45%», — рассказывает глава правления Tet. «Доля Tet на рынке дата-центров в Латвии составляет 30%, и мы являемся самым узнаваемым поставщиком услуг ЦОД. Кроме того, три четверти этих услуг мы экспортируем», — продолжает Улдис Татарчук.



Сообщается, что экспортный оборот группы Tet за первую половину 2021-го вырос на 46% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 1/5 части от общего оборота.

«Экспорт Латвии за первые полгода вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, и это заслуга в том числе и Tet. Хочу поблагодарить предприятие за то, что ему удается не просто сохранять стабильные позиции на рынке обработки данных, но и успешно конкурировать с такими глобальными игроками как Microsoft и Amazon», — поделился Янис Витенбергс, министр экономики Латвийской Республики, на открытии нового дата-центра Tet.

«В отношениях Латвии и Украины в последние годы наблюдается отличная положительная динамика. Плодотворно работает Межправительственная комиссия, которую возглавляют министр экономики, представительство Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) в Украине, а также компания Tet. Между Латвией и Украиной действует активное авиасообщение, украинские студенты — одни из наиболее широко представленных заграничных студентов в Латвии, а по прогнозам ЛАИР экспорт Латвии в Украину к концу года вырастет на 10%. Надеюсь, что этот показатель будет еще более высоким», — подчеркнул Юрис Пойканс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине.

Напомним, что свой первый ЦОД с 20 стойками Tet открыл в 2000 году на улице Келдыша в Риге. На данный момент в 6 дата-центрах Tet доступно уже 400 стоек. «Спрос на размещение данных растет — каждый год в среднем заполняется 25-30 стоек в дата-центрах Tet. На данный момент используются уже 2/3 всех мощностей, а в сертифицированном TIER III дата-центре Dattum — все 87%. Прогнозируем, что оборот бизнеса ЦОД компании Tet будет расти в среднем на 15% в год, и уже сейчас планируем дальнейшее развитие», — резюмировал У. Татарчук.

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