Terrasoft рассказал о проекте построения Service Desk для Bank of Georgia

23 сентября 2020 г., 11:15

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Bank of Georgia, один из крупнейших коммерческих банков Грузии, построил Service Desk для автоматизации внутреннего сервиса, что позволило уже в первый год увеличить количество обработанных запросов на 127%. Проект был реализован на платформе Creatio, производителем которой является Terrasoft Ukraine.

Уже в первый год после внедрения системы количество обработанных запросов увеличилось на 127%, а сейчас команда банка обрабатывает около 1000 обращений ежедневно.

Внедрение Creatio стало частью всеобъемлющей стратегии диджитализации работы Bank of Georgia. В 2020 г. фокус на внедрении технологий оправдал себя, позволив банку справиться с ограничениями, связанными с COVID-19. Как прокомментировал Важа Мантуа, Deputy CIO в Bank of Georgia: «Мы довольно быстро адаптировались к карантинным мерам. Еще до глобальных потрясений 95% наших платежей проходило вне отделений благодаря мобильному приложению и разветвленной сети платежных терминалов, так что для клиентов изменилось немногое».

В рамках проекта была выполнена интеграция Creatio с внутренними инструментами банка, настроен сквозной процесс обработки обращений, сформированы четкие SLA, запущен портал самообслуживания. Целевыми пользователями Service Desk стали разные департаменты, в числе которых – служба поддержки, отдел разработки, служба работы с клиентами, ИТ-безопасность.

Реализацией занималась объединенная команда заказчика и компании Sales’Up, партнера Terrasoft Ukraine, что значительно ускорило внедрение системы. Благодаря активному участию в проекте банк сформировал собственный центр компетенций по Creatio, который позволит самостоятельно поддерживать и развивать систему.

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