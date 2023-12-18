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Terminal Autonomy починає поставки далекобійного дрона-камікадзе AQ 400 Scythe

18 декабря 2023 г., 13:27
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Terminal Autonomy починає поставки далекобійного дрона-камікадзе AQ 400 Scythe

Як повідомляє "Мілітарний", перша партія нових ударних БПЛА AQ 400 Scythe вже поступила до військових.
 
В офіційній заяві компанія Terminal Autonomy (раніше відома як One Way Aerospace) оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на масове серійне виробництво цих далекобійних безпілотників-камікадзе.
 
Зазначається, що зараз є виробнича потужність у 100 одиниць AQ 400 Scythe на місяць, однак у планах збільшення до 500 одиниць.
 
AQ-400 Scythe – це далекобійний безпілотник-камікадзе з дальністю польоту 750 кілометрів та можливістю запускати його з короткої злітної смуги або з катапульти.
 

Terminal Autonomy починає поставки далекобійного дрона-камікадзе AQ 400 Scythe

Дрон має злітну масу у 100 кг, з них 32 кг – корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг, шляхом зменшення дальності польоту. Розмах крил – 2,3 м, крейсерська швидкість – 144 км/год.
 
Підкреслюється, що особливістю цього безпілотника є швидке збирання, можливість масового виробництва та низька собівартість.
 
За даними Defence Blog, компанія Terminal Autonomy отримує компоненти для виробництва безпілотників-камікадзе у різних невеликих компаніях та інженерних групах, що спеціалізуються на виробництві безпілотних платформ. Пріоритет надається максимальній локалізації виробництва в межах України.

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