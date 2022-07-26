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Sergey Petrenko

Тепер ще й оптоволоконна криза

26 июля 2022 г., 13:25

Крім кризи з постачанням чіпів, планету спіткала ще одна – з оптичним кабелем. Ціна на оптоволокно зросла на 70% у порівнянні з березнем 2021 року а брак кабелю відчувається в Європі, Індії та Китаї.

Причина кризи – нестача гелію, яка виникла через простої заводів у Росії та США, та зростання цін на кремнієве з'єднання. Звичайно, додалося ще й зростання попиту – все ж таки рік тому оптика була менш популярна, ніж зараз, після пандемії.

Тепер ще й оптоволоконна криза

Тепер ще й оптоволоконна криза

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