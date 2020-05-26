Тендер-лок – наш ответ «стратегии голубого океана»

26 мая 2020 г., 12:20

Известная книга "Стратегия голубого океана" толкает на освоение прибыльных рынков, свободных от конкуренции ("голубой океан"), вместо кровавой драки на густонаселенных ("красный океан").

Красивый мотив развития рынков, "свободных от других игроков", отечественные тендерные практики превратили в фарс. Технические задания пестрят чушью, зато с детальным описанием компонентов – как будто миллиметры и килограммы являются такими же значимыми параметрами серверов, как гигагерцы и гигабайты. Издевательскую точку в ритуале ставит фраза "или полные аналоги" – полных аналогов с точным попаданием в миллиметры не бывает. Такое техническое задание делает любую сделку свободной от других игроков и высокомаржинальной для всех заинтересованных лиц.

Это примерно как проводить олимпиаду для любых спортсменов, но при одном условии – что они однорукие геи-пуэрториканцы, выросшие в многодетной семье иммигрантов первого поколения.

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