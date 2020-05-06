6 мая 2020 г., 18:15

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Telegram отозвал предложение своим инвесторам выплатить 110% их вложений в TON в криптовалюте Gram через год.

Вчера инвесторы получили письма, в которых, во-первых, те из них, кто является резидентами США, получили лишь один вариант – получить 72% от вложенных средств сейчас. Второй вариант письма был направлен неамериканским инвесторам и содержал уточнение к предложению, сделанному 29 апреля – компания предупреждает, что не может гарантировать получение криптовалюты Gram даже к 30 апреля 2021 г., но предлагает заключить новое соглашение, если они предоставят доказательства своей юрисдикции. Вероятно, в итоговом соглашении будут сохранены предложения получить 72% денег сейчас или 110% через год, но теперь будущая выплата будет гарантирована исключительно деньгами или долей в самом Telegram.

Я думаю, что раздачей небольшой части Telegram всё и закончится – оценка мессенджера к тому времени будет очень значительной и доля даже в 2 млрд долл. не будет иметь влияния на развитие продукта и компании.

Telegram уже не обещает крипту

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