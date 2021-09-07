Telefónica запускает аутентификацию документов на основе блокчейна

7 сентября 2021 г., 12:25

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Испанская телекоммуникационная компания Telefónica Tech объявила в четверг о запуске новой службы аутентификации документации с юридической поддержкой.

Эта технология базируется на собственном управляемом блокчейн-сервисе Telefónica, TrustOS. Она комбинирует цифровую подпись пользователя с криптографическим хешем удостоверяемого контента. Оба эти элемента запечатаны в блокчейне, чтобы установить их законное происхождение и целостность данных.

«Внедрение инновационных технологий, таких как блокчейн, в управление контрактами и юридическую документацию в целом, является ключевым шагом для безопасной цифровой трансформации компаний», — сказал Луис Прендес (Luis Prendes), глобальный директор Telefónica по правовым вопросам и цифровой правовой трансформации.

Компания предполагает заменить этой технологией такие неэффективные системы, как бумажные документы, которые по своей природе подвержены ошибкам, требуют создания многочисленных копий, должны храниться в архиве и могут легко быть утеряны или повреждены.

По информации Telefónica, эта технология уже апробирована её юридическим отделом — для внутреннего контроля за конфиденциальной информацией, передаваемой партнёрам. Благодаря этому, при любом происшествии или иске, связанным с потенциальным нарушением конфиденциальности, можно легко продемонстрировать с помощью цифровых доказательств, что, когда и кем было предоставлено.

«Это инновационное решение обеспечивает полную отслеживаемость конфиденциальных данных, покидающих периметр компании, и может гораздо более эффективно справляться с обыденными проблемами, такими как утечки информации и нарушение положений о конфиденциальности», — сказал Прендес.

Анонсированный документный сервис имеет множество рекомендуемых сценариев использования, включая посещение тренингов, защиту товарных знаков, подтверждение права собственности на продукт, мультимедийный контент и авторские права, юридическое нотариальное заверение и многое другое.

Решение TrustOS от Telefónica станет ещё одной среди многих платформ, предоставляющих аналогичные услуги, включая: JustChain — услуги нотариального подписания на основе блокчейна; BestSign — блокчейн-удостоверение происхождения электронных документов; и SaaS-решение для безопасного хранения документов с использованием блокчейн от объединившихся в 2017 году фирм Storj Labs и CapLinked.

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