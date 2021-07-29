 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 28 (1275)

18.07 - 25.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Технология быстрой зарядки получила усовершенствования

29 июля 2021 г., 16:05
+11
голос

На онлайновом мероприятии ОРРО Flash Charge Open Day были представлены результаты исследований компании по дальнейшему развитию методов ускоренной зарядки аккумуляторов.

У всех, наверняка еще свежи воспоминания об инцидентах, связанных с возгоранием батарей в смартфонах Samsung, которые даже привели к пересмотру правил безопасности при полетах. Поэтому неудивительно, что в своей дорожной карте развития технологии ускоренной зарядки OPPO главный акцент сделала на эффективность и безопасность. В результате на свет появилась пятикратная система защиты сверхбыстрой зарядки. Ее составляющими стали:

    • предохранитель с меньшим сопротивлением. В случае перегрузки электросети и других проблем предохранитель как элемент пятикратной системы защиты сверхбыстрой зарядки мгновенно перегорит, чтобы отсоединить аккумулятор от источника электроэнергии. Модернизированная конструкция предохранителя отличается более низким внутренним сопротивлением и улучшенными характеристиками, дополнительно повышающими безопасность зарядной системы;
    • переключатели на базе нитрида галлия (GaN). OPPO впервые использовала в своих смартфонах переключатели GaN. Они обладают той же функциональностью, что и традиционные кремниевые MOSFET-коммутаторы, на меньшей площади, уменьшая необходимое пространство. Низкое сопротивление переключателей GaN и работа под высоким напряжением помогают уменьшить тепловыделение, повысить эффективность и надежность зарядки;
    • серия двухконтурных конструкций. Конструкция двойных аккумуляторов демонстрирует ту же мощность при снижении напряжения и уменьшении тепловыделения. Серия двухкомпонентных конструкций более совершенна, поскольку включает в себя двойные аккумуляторные элементы, занимая меньше места и сохраняя параметры безопасности. Новая конструкция минимум на 5 % увеличивает емкость аккумулятора по сравнению с аналогами того же размера;
    • микросхема определения безопасности аккумулятора. Фирменный чип выявления угроз безопасности аккумулятора OPPO со встроенными ИИ-алгоритмами способен выяснить, есть ли у аккумулятора внешние повреждения, и распознать падение напряжения в режиме реального времени благодаря ряду сценариев. Поэтому чип будет действовать соответствующим образом: если падение напряжения вызвано повреждением аккумулятора, смартфон предупредит пользователя и примет дополнительные меры, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы;
    • композитный токоприемник. OPPO разработала защитный аккумулятор с новым композитным коллектором тока. Для устройства использовали новый композитный материал, расположенный между двумя алюминиевыми слоями, чтобы изменить типовую конструкцию, характерную для других аккумуляторов. Сэндвич-структура дополнительно покрыта  защитой, что обеспечивает токоприемнику пятислойную композитную структуру. Это повышает безопасность аккумулятора, защищая его от коротких замыканий, вызванных внешними повреждениями. Тестирования в лаборатории OPPO показали: новый аккумулятор проходит тесты на проколы и столкновения с успехом в 100% случаев и без потери производительности.

В день открытых дверей OPPO также представила новую технологию умной зарядки. Разработанная, чтобы поддерживать максимально безопасную скорость восполнения энергии, эта технология регулирует силу тока, используя разные сценарии подзарядки. А значит, минимизирует случаи преждевременного старения аккумулятора, давая пользователям возможность дольше пользоваться оптимальным временем автономной работы.

Технология умной зарядки улучшает работу аккумулятора:
    • увеличивает срок службы аккумулятора: обеспечивая скорость 65 Вт SuperVOOC зарядки и полное заряжение-разряжение аккумулятора, технология способна удерживать заряд на уровне 80 % начальной емкости даже после 1500 циклов;
    • повышает скорость зарядки в конкретных сценариях: скорость зарядки можно увеличить в соответствии с ситуацией, учитывая мгновенную максимальную мощность, которую аккумулятор способен принять безопасно. Так, 65 Вт SuperVOOC зарядка может ускорить зарядку примерно на 20 %. Благодаря этому вы полностью зарядите 4500 мАч аккумулятор за 30 минут;
    • обеспечивает баланс скорости зарядки и нагрева: технология определяет наилучшее соотношение мощности зарядки и температуры устройства при разных сценариях использования. Это дает возможность пользоваться сверхбыстрой зарядкой без малейшего дискомфорта.

Интересно, что сверхбыстрая зарядка работает даже при низких температурах. Известно, что весьма трудно зарядить литий-ионную батарею в очень холодных условиях, ведь принудительная зарядка может вызвать короткое замыкание. Однако в OPPO предложили решение: при сверхнизкой температуре используются умные алгоритмы, чтобы определить оптимальную температуру зарядки аккумулятора и повысить ее до начала процесса. Результаты испытаний доказывают: алгоритмы обеспечивают скачок от –20 ℃ до +10 ℃ меньше чем за минуту, а значит, зарядка аккумулятора будет идти как обычно.

Онлайн-презентация этого события доступна с английскими субтитрами.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  