Tech Mahindra вместе с AWS предложит блокчейн-услуги для управления поставками

10 сентября 2020 г., 13:35

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Индийский технологический гигант Tech Mahindra объявил в понедельник о сотрудничестве с Amazon Web Services в создании отраслевых решений на основе технологии распределённых реестров блокчейн.

Tech Mahindra планирует использовать в этих решениях для связи с клиентами по всему миру полностью управляемый сервис Amazon Managed Blockchain, упрощающий создание и эксплуатацию многочисленных масштабируемых сетей блокчейн — той же инфраструктуры, что положена в основу популярной криптовалюты биткойн.

В числе новых решений от Tech Mahindra, которые та предполагает продвигать через торговую площадку AWS, будут продукты, ориентированные на авиацию, телекоммуникации и здравоохранение.

Для авиации и аэрокосмической индустрии компания предложит комплекты эффективного отслеживания и контроля многоуровневых поставок, Kit Management.

Отрасль телекоммуникаций получит Outbound Logistics, решение, которое должно обеспечить улучшенную видимость производителей оригинального оборудования (OEM) и прогнозирование времени прибытия товаров от бизнеса к потребителям, оптимизацию работы цепочек поставок.

Третье решение, Medical Material Track and Trace, призвано улучшить мониторинг доставки медицинских материалов. Оно поможет идентифицировать всё, что проходит через цепочку поставок медицинских товаров, включая комплекты индивидуальной защиты, маски для лица, перчатки, дезинфицирующие средства, медицинские приборы и выявлять поддельные товары.

Tech Mahindra также планирует разработать преобразующие блокчейн-решения, распространяющиеся на такие отрасли, как банковское дело, финансовые услуги, розничная торговля, производство, нефть и газ, путешествия и логистика. В июле компания создала альянс с IBM для внедрения блокчейна IBM в платформу управления цифровыми правами.

Согласно проведённому Tech Mahindra исследованию 2020 Supplier Information Study, 81% руководителей цепочек поставок не полностью доверяют своим данным о поставщиках, а 60% говорят, что на обновление устаревших сведений о поставщиках уходит около четырёх дней.

Эту неопределённость, ведущую к срыву сроков поставок, недовольству клиентов и финансовым потерям, в значительной мере способны уменьшить сети блокчейн, обновляемые в реальном времени и по своей природе защищённые от многих видов ошибок и злоупотреблений.

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