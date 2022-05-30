TeamViewer та SAP працюють над оцифровкою логістичних операцій за допомогою доповненої реальності

30 мая 2022 г., 12:45

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У травні провідний світовий виробник рішень для віддаленого підключення та цифровізації робочих місць TeamViewer оголосив про інтеграцію доповненої реальності (AR) Frontline з програмою SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM).



Як підкреслюється, завдяки доповненій реальності TeamViewer Frontline, додатку, схваленому SAP від ​​TeamViewer і частиною галузевого хмарного портфоліо SAP, тепер клієнти можуть додатково покращити логістичні процеси в SAP EWM. А також розширити можливості своїх співробітників за допомогою вибору бачення на основі AR, що допомагає підвищити продуктивність і створювати більш ефективні процеси через усі складські та логістичні операції.



«Наше партнерство з SAP засноване на наборі спільних цілей – інновації за допомогою передових технологій, які підтримують компанії в їх цифровій трансформації. Наше рішення для комплектації бачення значно покращує вхідні та вихідні процеси зі складу, що призводить до швидшого відбору, кращої точності та, зрештою, більшої задоволеності клієнтів. Крім того, це скорочує час навчання та адаптації працівників у ситуації високого відтоку працівників», заявив Альфредо Патрон, виконавчий віце-президент з розвитку бізнесу TeamViewer.



Інтеграція з Frontline та SAP EWM дозволяє підприємствам безпосередньо пов’язувати працівників складу та логістики в режимі реального часу з важливими даними та інформацією, необхідними для виконання їхніх завдань. Робочі процеси на основі AR надають покрокові інструкції працівникам на смарт-окулярах і пристроях, які вони мають, це дозволяє їм працювати в автономному режимі, підвищуючи швидкість комплектації в середньому на 10-15%, водночас знижуючи кількість помилок майже до нуля. Нові дані передаються до програми SAP EWM миттєво на робочому місці, що дозволяє постійно перевіряти та оптимізувати процеси, забезпечуючи значну економію коштів.



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