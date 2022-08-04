TeamViewer і Siemens поглиблюють співпрацю у роботі з цифровими двійниками за допомогою AR

4 августа 2022 г., 14:55

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Компанія SOFTICO, офіційний дистриб'ютор TeamViewer в Україні, повідомила, що цей вендор, який є одним з провідних світових постачальників рішень для віддаленого підключення та цифровізації робочих місць, оголосила про нову співпрацю з Siemens Digital Industries Software.



Тепер корпоративна AR-платформа Frontline від TeamViewer буде використовуватись у програмному забезпеченні Teamcenter від Siemens, рішенні для керування життєвим циклом продукту (PLM) з лінійки Siemens Xcelerator.



Як підкреслюється, спільна робота з TeamViewer дозволить клієнтам Siemens покращити процес розробки продукції на основі імерсійного сприйняття інтерактивного 3D-контенту, який пов’язаний із цифровим двійником продукту. 3D-моделі продуктів можуть легко змінюватися, забезпечуючи спільну роботу багатьох фахівців на всіх етапах життєвого циклу, тим самим сприяючи прийняттю більш поінформованих рішень та впровадженню інновацій.



«Ми дуже раді співпрацювати з Siemens у сфері PLM та допомагати їх клієнтам підвищувати продуктивність, ефективність та якість процесів. Це стратегічне партнерство ще раз підкреслює нашу лідируючу позицію в галузі передових технологій, таких як AR і MR, і нашу значущість у глобальній технологічній екосистемі, яка є основним двигуном нашого корпоративного бізнесу, що розвивається», наголосив Олівер Стейл, генеральний директор TeamViewer.



Модуль Spatial у корпоративній AR-платформі Frontline від TeamViewer дозволяє співробітникам у смарт-окулярах змішаної реальності, таких як Microsoft HoloLens, виконувати завдання більш інтуїтивним, інтерактивним способом, надаючи їм цифрову інформацію, тривимірні елементи та мультимедійний контент у доповненій або змішаній реальності. Віртуальна інформація або голограма розміщуються зверху над реальними об’єктами, щоб доповнити реальність кожного співробітника для візуального керування процесом. Завдяки вбудованому редактору без коду співробітники, які відповідають за процеси, можуть легко керувати та оновлювати базові робочі процеси без залучення ІТ-відділу, наприклад, створювати цифрові двійники на основі даних CAD-моделей.



За допомогою модуля TeamViewer Frontline Spatial у Teamcenter компанії Siemens організації можуть використовувати свої інвестиції у САПР та PLM для підвищення продуктивності, ефективності та якості процесу розробки продукції, а також обслуговування після продажу чи ремонту. Воно дозволяє створювати AR-контент на основі PLM інформації без знання програмування. Запуск цього рішення очікується наприкінці 2022 року.



Компанія SOFTICO нагадує, що всі існуючі клієнти, яким необхідно продовжити підписку, а також нові користувачі з України можуть отримати інформацію про те, як використовувати платформу TeamViewer на спеціальних умовах, заповнивши форму на сайті або написати на пошту [email protected]

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