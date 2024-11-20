TCL CSOT розпочала масове виробництво OLED-дисплеїв з використанням струменевого друку

20 ноября 2024 г., 12:35

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Компанія TCL CSOT оголосила про офіційний запуск у масове виробництво своєї технології Inkjet Printing OLED (IJP OLED).



Зазначається, спираючись на 11 років безперервних досліджень та інновацій, технологія IJP OLED від TCL CSOT досягла значного стрибка і прориву в технічних характеристиках, встановивши нові галузеві стандарти. TCL CSOT накопичила значну кількість патентів у галузі IJP OLED, що охоплюють широкий спектр застосувань, включно з ноутбуками (NB), моніторами (MNT) і телевізорами (TV). Розроблені прототипи IJP OLED різних розмірів і форм досягли чудових ефектів відображення, успішно просуваючи технологію IJP OLED на новий етап комерціалізації. Перший серійний 21,6-дюймовий 4K-продукт TCL CSOT офіційно перейшов у стадію масового виробництва.



Прорив TCL CSOT у масовому виробництві IJP OLED є не тільки важливою віхою в процесі комерціалізації, а й знаменує собою початок нового витка технологічної революції в індустрії дисплеїв. Технологія IJP OLED, що володіє такими перевагами, як краща якість зображення, низьке енергоспоживання і триваліший термін служби, приведе технологію до досконалості та закладе міцний фундамент для незалежного розвитку дисплейних технологій.



Що стосується якості зображення, то більш точний друк IJP OLED дає змогу отримати кількість пікселів на дюйм (PPI), що перевищує стандарт Retina, з PPI>300. Структура RGB «пліч-о-пліч» забезпечує відображення шрифтів без колірного тремтіння, впроваджуючи чітке і ясне зображення. Крім того, IJP OLED забезпечує дворазову ефективність матеріалів і 50-відсоткове зниження втрат світла через внутрішнє віддзеркалення, що призводить до вищої ефективності світлового потоку, порівнюючи з традиційними OLED-дисплеями. Це дає змогу IJP OLED досягти такого ж енергоспоживання, як у FMM OLED, забезпечуючи водночас чудову якість зображення. Технологія IJP OLED також може похвалитися вищою світлосилою і значним збільшенням терміну служби матеріалів, що забезпечує триваліший термін служби дисплея, який зберігає свою якість протягом довгого часу.



На додаток до цих переваг, IJP OLED також пропонує виробникам більш конкурентоспроможне за вартістю рішення, завдяки зниженню загальної вартості та скороченню життєвого циклу розробки продукту. Крім того, виробничий процес IJP OLED сприяє більш екологічному та сталому майбутньому завдяки скороченню викидів вуглецю в процесі електролюмінесцентного виробництва, що відповідає наростальному глобальному попиту на екологічні технології та демонструє прагнення TCL CSOT до мінімізації впливу на навколишнє середовище під час випуску передових рішень для дисплеїв.



Перший серійний професійний дисплей 4K IJP OLED (21,6"), випущений TCL CSOT, поєднує в собі високу роздільну здатність, передові технології виробництва і видатні характеристики дисплея. Цей дисплей має 21,6-дюймову діагональ з високою роздільною здатністю 4K і забезпечує чудову деталізацію. Він оснащений технологією p-LTPS покоління IJP OLED масового виробництва G5.5, яка підвищує продуктивність екрана та одночасно знижує випромінювання синього світла, ефективно захищаючи здоров'я очей користувачів. Що стосується передачі кольору, то завдяки охопленню понад 99% системи DCI-P3, він забезпечує чисті та насичені кольори. Крім того, високий коефіцієнт контрастності та надшвидкий час відгуку роблять кожну деталь зображення яскравою та реалістичною. Хай то швидко рухомі ігрові зображення або високошвидкісне перемикання робочих інтерфейсів, монітор забезпечує плавне зображення без примар.



Крім того, TCL CSOT представила перший у світі 2,8K IJP QD-EL дисплей (14"). У цьому дисплеї для друку використовуються високоефективні люмінесцентні матеріали QD (квантові крапки), які не тільки значно покращують чистоту і яскравість кольору, але і забезпечують чудовий кут огляду. Завдяки високому охопленню колірної гами, охоплення системи BT2020 перевищує 85%, що робить кольори зображення більш насиченими та детальними. Крім того, цей екран підтримує змінну частоту оновлення 30~120 Гц, даючи змогу користувачам насолоджуватися плавним і природним зображенням.

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