Tandem4EO - новий супутниковий проєкт за участі фінської ICeye

20 сентября 2022 г., 11:45

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Після того, як зібрані українцями пожертвування були витрачені на оренду супутника ICeye, ця фінська компанія опинилася в центрі уваги не тільки в нашій країні.

Днями надійшла інформація про плани створення нового проєкту супутникового спостереження за Землею, який отримав назву Tandem4EO (Tandem for Earth Observation). У ньому, крім ICeye, візьме участь і іспанська компанія Satlantis, яка спеціалізується в галузі оптичних засобів спостереження високої роздільної здатності. У рамках Tandem4EO будуть об'єднані можливості радіолокації та традиційної оптики, щоб отримувати оперативні дані про стан земної поверхні.

Нагадаємо, що супутники ICeye оснащені радіолокаційним обладнанням із синтезованою апертурою. І залежно від площі ділянки Землі, яку вони охоплюють, роздільна здатність одержуваних з їхньою допомогою знімків становить від 0,5 м до 1 м. Тепер же інформація з радарів буде доповнюватися оптичною також роздільною здатністю близько 1 метра.

Сузір'я Tandem4EO літатиме на сонячно-синхронній орбіті з двома космічними апаратами ICeye SAR, що летять у бістатичній формації, і двома космічними апаратами Satlantis, що йдуть позаду та отримують оптичні зображення з дуже високою роздільною здатністю. Тісно скоординовані операції дадуть змогу відстежувати природні катастрофи, безпеку, моніторинг довкілля на суходолі та на морі, розвиток інфраструктури й забезпечувати точне виявлення змін на основі SAR-інтерферометрії (InSAR, Synthetic-Aperture Radar Interferometry). Поєднання високоточної радіолокації та оптичного знімання з відеоможливостями в Tandem4EO підвищить ефективність детального оцінювання того, що відбувається в місці, яке цікавить, зараз і протягом часу.

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