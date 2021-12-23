 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1293)

12.12 - 19.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Так проходит мирская слава

23 декабря 2021 г., 14:34

Так проходит мирская слава

Sic transit, так сказать, gloria mundi – Cloudflare сообщает, что по итогам года самым популярным доменом в мире стал Tiktok.com, а не Google.com, как это было в 2020 г. Tiktok эпизодически вырывался на первое место еще весной, но с августа уже прочно обосновался на вершине. Facebook.com в результате опустился на третье место.

Интересно, что ближе к Рождеству в голову списка прорывается netflix.com. Хотя более неожиданно, что apple.com постоянно держится в топ-5, лишь изредка, на время грандиозных распродаж, уступая это место amazon.com.

Насколько я понимаю, это данные на основе статистики DNS-сервиса компании.

Кстати, совсем недавно кто-то довольно активно в комментариях рассказывал, что Twitter – всё, а Whatsapp – социальная сеть, которая намного мощнее. Ну так вот, twitter.com ниже 9-го места в этом списке не опускается, а whatsapp.com не всегда в 10-ку попадает.

Так проходит мирская слава

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  