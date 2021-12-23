23 декабря 2021 г., 14:34

Sic transit, так сказать, gloria mundi – Cloudflare сообщает, что по итогам года самым популярным доменом в мире стал Tiktok.com, а не Google.com, как это было в 2020 г. Tiktok эпизодически вырывался на первое место еще весной, но с августа уже прочно обосновался на вершине. Facebook.com в результате опустился на третье место.

Интересно, что ближе к Рождеству в голову списка прорывается netflix.com. Хотя более неожиданно, что apple.com постоянно держится в топ-5, лишь изредка, на время грандиозных распродаж, уступая это место amazon.com.

Насколько я понимаю, это данные на основе статистики DNS-сервиса компании.

Кстати, совсем недавно кто-то довольно активно в комментариях рассказывал, что Twitter – всё, а Whatsapp – социальная сеть, которая намного мощнее. Ну так вот, twitter.com ниже 9-го места в этом списке не опускается, а whatsapp.com не всегда в 10-ку попадает.

Так проходит мирская слава

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