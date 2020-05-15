Тайваньская TSMC построит завод по выпуску чипов в Аризоне

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Как сообщает Reuters, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, планирует построить новый завод на территории США в Аризоне
Запуск такого предприятия предполагает инвестиции объемом в 12 млрд долл.
Решение TSMC наблюдатели относят к числу побед администрации Трампа в рамках противостояния с Китаем и переноса производств в США. Предприятие тайваньской компании должно создать более 1600 рабочих мест.
Аналитики Credit Suisse считают, что очередные ограничения, которые может наложить администрация США на компанию Huawei могут поставить под угрозу 14% продаж TSMC.
Министр торговли США Уилбур Росс назвал сделку «еще одним свидетельством того, что политическая повестка дня президента Трампа привела к возрождению американского производства».
«Этот проект имеет стратегическое значение для динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы, которая позволяет ведущим американским компаниям изготавливать свои передовые полупроводниковые решения в Соединенных Штатах», - отмечается в заявлении TSMC.
Cтроительство завода в Аризоне начнется в 2021 году, а производство планируется начать уже в 2024 году, и что оно сможет обрабатывать до 20 000 кремниевых пластин в месяц.
На 2020 год TSMC планирует объем капитальных затрат на уровне 15-16 млрд долл.
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