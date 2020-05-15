Тайваньская TSMC построит завод по выпуску чипов в Аризоне

15 мая 2020 г., 16:45

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Как сообщает Reuters, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, планирует построить новый завод на территории США в Аризоне



Запуск такого предприятия предполагает инвестиции объемом в 12 млрд долл.



Решение TSMC наблюдатели относят к числу побед администрации Трампа в рамках противостояния с Китаем и переноса производств в США. Предприятие тайваньской компании должно создать более 1600 рабочих мест.



Аналитики Credit Suisse считают, что очередные ограничения, которые может наложить администрация США на компанию Huawei могут поставить под угрозу 14% продаж TSMC.



Министр торговли США Уилбур Росс назвал сделку «еще одним свидетельством того, что политическая повестка дня президента Трампа привела к возрождению американского производства».



«Этот проект имеет стратегическое значение для динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы, которая позволяет ведущим американским компаниям изготавливать свои передовые полупроводниковые решения в Соединенных Штатах», - отмечается в заявлении TSMC.



Cтроительство завода в Аризоне начнется в 2021 году, а производство планируется начать уже в 2024 году, и что оно сможет обрабатывать до 20 000 кремниевых пластин в месяц.



На 2020 год TSMC планирует объем капитальных затрат на уровне 15-16 млрд долл.

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