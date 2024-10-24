System76 і Ampere представили замовний arm64-десктоп для розробників

24 октября 2024 г., 14:35

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Компанія System76, американський виробник Linux-комп'ютерів, у співпраці з чипмейкером Ampere створила Thelio Astra, десктоп розробника на платформі arm64 для розроблення автономних автомобілів (AV), автомобільних систем безпеки (ADAS) і програмно-визначених автомобілів (SDV). Зазначається, розробка, тестування та моделювання програмного забезпечення на базі тієї самої архітектури, що й автомобільні ECU на базі Arm, - швидше, економніше, споживає менше енергії та сприяє підвищенню безпеки на дорогах завдяки більш розумним прототипам.



Розроблений з урахуванням високих вимог автономного водіння, передових систем допомоги водієві (ADAS) і розроблення програмно-визначуваних транспортних засобів (SDV), Thelio Astra наближає автовиробників до реалізації їхнього бачення саморушного автомобіля, забезпечуючи розроблення на базі сімейства процесорів Ampere Altra та довічну внутрішню підтримку з боку авторитетної крамниці Linux. Оперативна команда System76, що складається з фахівців з виробництва, контролю якості, інженерів-механіків, інженерів-програмістів і техніків технічної підтримки обслуговує провідних клієнтів по всьому світу.



Програмно-визначувані транспортні засоби, системи ADAS і автономні автомобілі спираються на вбудовані системи arm64. Досі для тестування такого програмного забезпечення використовувалася неефективна емуляція маніпулятора або автомобільні ECU з обмеженою продуктивністю. Thelio Astra від System76 змінює ситуацію, пропонуючи arm64 і підтримку NVIDIA GPU з коробки.



«System76 здійснює революцію в сучасних обчисленнях спочатку за допомогою свого потужного десктопу Thelio Mega AI/ML, а тепер за допомогою Thelio Astra, десктопу для розробників на маніпуляторах, створеного для задоволення потреб у розробці автономних автомобілів», - сказав Тоні Розелла (Tony Rosella), менеджер з продукції System76. «Ми створили цю оптимізовану робочу станцію на базі потужних процесорів Ampere, призначену для розв'язання унікальних завдань, що стоять перед розробниками автомобільної техніки».



«Паритет між процесорами - це те, що потрібно автомобільній промисловості, щоб швидше створювати якісне програмне забезпечення. На цій 128-ядерній робочій станції працюють десятки віртуальних ECU, що виконують тисячі модульних тестів», - каже Джо Спід (Joe Speed), голова підрозділу Edge в Ampere, додаючи: «System76 демократизує розробку AV і SDV, надаючи цю міць до рук розробників, просто на їхній робочий стіл».



Зазначається, розробникам потрібні спеціалізовані інструменти для досягнення максимальної продуктивності, сумісності та надійності при розробці та тестуванні програмного забезпечення, що забезпечує роботу AV, ADAS і цифрових кабін з SOAFEE. Спеціальна конструкція Thelio Astra оптимізує взаємодію між тепловими системами та процесорами Ampere Altra, забезпечуючи:



● Сумісність: підтримка arm64 і NVIDIA GPU з коробки, що усуває необхідність в емуляції Arm.



Потужність: термосистема ретельно спроєктована для запобігання тепловому дроселюванню, забезпечуючи надійну та стійку продуктивність за найінтенсивніших робочих навантажень.



Підтримка: System76 пропонує довічну внутрішню підтримку, що дає змогу розробникам бути спокійними під час роботи над критично важливими проєктами.



Економічна ефективність: Потужніші та дешевші, ніж «порожні» хмарні екземпляри GPU. Окупається за кілька місяців. Процесори Ampere Altra, на яких працює Thelio Astra, забезпечують набагато швидше тестування програмного забезпечення arm64, ніж емуляція arm64 на робочих станціях і серверах x86, і при цьому споживають у рази менше енергії.



У конфігурацію Thelio Astra можна включити:



128-ядерний процесор Ampere Altra (3,0 ГГц)



512 ГБ 8-канальної пам'яті DDR4 ECC (3200 МГц)



Графічний процесор NVIDIA RTX 6000 Ada



16 ТБ PCIe 4.0 M.2 NVMe-накопичувач PCIe 4.0 M.2



Подвійний 25-гігабітний Ethernet SPF28



Повідомляється, автомобільне програмне забезпечення має розроблятися і тестуватися на архітектурі arm64, щоб звести до мінімуму крос-компіляцію, крос-платформне налагодження та уникнути несподіваної поведінки. Завдяки прискореній розробці та тестуванню на рідному обладнанні, Thelio Astra наближає до повсюдної автономності та майбутнього програмно-визначених автомобілів. Розробники можуть значно спростити свої середовища, «зрушити вліво» тестування за допомогою «віртуального обладнання» замість емуляції. Thelio Astra пропонує рішення «все в одному», піклуючись про сумісність та продуктивність, щоб розробники могли зосередитися на зміні майбутнього транспорту.



Вихід Thelio Astra заплановано на 12 листопада 2024 року, що відкриє нові можливості для розробників у галузі автомобільних систем AV, SDV, ADAS та ентузіастів.

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