Synergy: глобальна ємність дата-центрів стрімко переходить до гіперскейлерів

1 июля 2025 г., 11:45

0

Tweet

Кількість великих центрів обробки даних, що експлуатуються гіперскейлерами, на кінець першого кварталу досягла 1189, а нові дані Synergy Research Group показують, що зараз вони становлять 44% світової потужності всіх ЦОД.

Більше половини цих потужностей зараз знаходиться у власних, побудованих компаніями дата-центрах, а решта — в орендованих.

З урахуванням того, що колокаційна ємність компаній, що не відноситься до гіперскейлерів ще 22% від загальної, на онпреміс-дата-центри залишається лише 34% сукупної ємності. Цей показник різко контрастує з тим, що було шість років тому, коли майже 56% ємності дата-центрів знаходилося в онпреміс-об'єктах.

Згідно з прогнозами на 2030 рік, гіпермасштабні оператори будуть становити 61% всієї потужності, тоді як локальні потужності скоротяться до 22%. Протягом цього періоду загальна потужність усіх центрів обробки даних буде продовжувати швидко зростати, в першу чергу завдяки гіпермасштабній потужності, яка за наступні шість років зросте втричі.

Хоча частка колокації в загальній потужності буде повільно зменшуватися, загальна потужність буде продовжувати зростати щороку майже двозначними темпами.

Після тривалого періоду практично нульового зростання потужність локальних центрів обробки даних отримує певний імпульс завдяки додаткам GenAI та інфраструктурі GPU. Проте частка локальних центрів обробки даних у загальній потужності буде зменшуватися приблизно на два процентні пункти на рік протягом прогнозованого періоду.

Дані Synergy базуються на поєднанні декількох детальних щоквартальних досліджень, що дозволяють провести комплексний аналіз потужності центрів обробки даних, сегментованих за регіонами, країнами та мегаполісами.

Дослідження гіперскейлерів базується на глибокому аналізі роботи провідних світових хмарних та інтернет-сервісних компаній, включаючи найбільших операторів у сферах SaaS, IaaS, PaaS, пошуку, соціальних мереж, електронної комерції та ігор.

Дослідження колокації базується на глибокому відстеженні Synergy ринку колокації, включаючи квартальні дані про понад 320 окремих компаній. Аналіз локальних підприємств базується на відстеженні Synergy ринку обладнання для центрів обробки даних.

«Хмарні та інші ключові цифрові послуги були основними рушіями розширення потужностей центрів обробки даних, а стрімке зростання технологій та застосувань АІ зараз надає додатковий імпульс, зазначив Джон Дінсдейл, головний аналітик Synergy Research Group. - Однак структура потужностей центрів обробки даних значно відрізняється в різних регіонах. Наприклад, потужності ЦОД гіперскейлерів набагато поширеніші в США, ніж у регіонах EMEA або APAC. В цілому ж тенденції розвиваються в одному напрямку. Усі регіони продемонструють двозначні темпи щорічного зростання загальної потужності центрів обробки даних протягом прогнозованого періоду, а частка гіперскейлерів зростатиме щонайменше на 20 % на рік».

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD