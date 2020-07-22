Synaptics приобретает DisplayLink за 305 млн долл.

22 июля 2020 г., 17:05

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Компания Synaptics официально объявила о поглощении DisplayLink за 305 млн долл. Закрытие сделки прогнозируется на первый квартал следующего года.



Объявленная сделка позволит Synaptics диверсифицировать бизнес и нарастить продажи на 94 млн долл. в среднем за год.



DisplayLink была основана в 2003 г. как Newnham Research и специализируется на технологиях (в том числе и беспроводных) трансляцвидео и подключении устройств к средствам отображения информации.



«Нынешние рыночные тенденции, такие как работа на дому и BYOD, в сочетании с растущей потребностью у пользователей для работы с несколькими дисплеями высокого разрешения, стимулируют спрос на универсальные решения для подключения и трансляции», - заявил Майкл Херлстон (Michael Hurlston), президент и главный исполнительный директор Synaptics. «Успех DisplayLink и в сочетании с лидерством Synaptics в области коммерческих решений для подключения устройств позволит нам эффективно использовать эти тенденции и предлагать привлекательные решения для наших клиентов».



«Synaptics является признанным лидером в области решений для видеоинтерфейса, и достигнутое соглашение создает отличную возможность DisplayLink для повышения ценности наших клиентов», - отметил Грэм О'Киф (Graham O’Keeffe), генеральный директор DisplayLink. «Наша технология сжатия видео является идеальным дополнением к текущему портфелю продуктов Synaptics, и объединение наших инженерных команд мирового класса позволит использовать как существующие возможности, так и те, что появятся в будущем».



Стоит отметить, что в начале июля Synaptics выкупила у Broadcom подразделение, которое занимается решениями Wireless IoT за 250 млн долл.



Объединив приобретенные активы со своими разработками компания Synaptics намерена предоставить системы, поддерживающие подключение до четырех дисплеев 4K, добавит поддержку новых дисплеев 8K/10K и грядущего стандарта USB4, а также решения для высокопроизводительной беспроводной трансляции видео.

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