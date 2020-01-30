Swisscom вступила в альянс с Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia и Telia

30 января 2020 г., 12:55

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Альянс операторов мобильной связи FreeMove подписал соглашение о партнерстве с компанией Swisscom. Это позволит FreeMove прочнее закрепиться на международном рынке и упрочить свое положение в качестве альянса операторов первого эшелона в Европе.



Как отмечается, благодаря этому партнерскому взаимодействию компания Swisscom сможет обеспечивать своим клиентам из Швейцарии и других стран доступ к одной из ведущих сетей мобильной связи с сопутствующими услугами по всей территории Европы и мира, позволяя им в то же время сохранять тесные взаимоотношения со своим основным и проверенным телекоммуникационным партнером. Теперь клиенты компании смогут, помимо прочего, пользоваться централизованными службами FreeMove, включая централизованные средства формирования детализированных отчетов и оформления заказов, а также всемирную службу бизнес-поддержки с расширенным функционалом. В течение 2020 года компания Swisscom станет привилегированным партнером альянса FreeMove по обслуживанию международных клиентов, нуждающимся в самых современных услугах мобильной связи на швейцарском рынке.



Альянс операторов мобильной связи FreeMove, основанный в 2003 году, объединяет компании Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia и Telia. Стратегической целью альянса FreeMove является предоставление высококачественных корпоративных услуг международной мобильной связи клиентам из разных стран за счет синхронизации технологий и возможностей своих участников. Он обеспечивает лучшее в своем классе качество связи на 90% территории покрытия.



Swisscom — ведущая телекоммуникационная компания Швейцарии и одна из ведущих IT-компаний этой страны, штаб-квартира которой располагается в коммуне Иттиген неподалеку от столицы, города Берна. По состоянию на конец III кв. 2019 года численность ее сотрудников составляла около 19.500 человек, а объем продаж — 8,456 млрд швейцарских франков. Эта компания, 51% которой принадлежит Конфедерации, является одной из наиболее устойчивых и инновационных в своей стране.

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