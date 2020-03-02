Свыше 265 тыс. смартфонов было реализовано в 2019 г. в фирменных магазинах «Киевстар»

2 марта 2020 г., 17:50

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В прошлом году продажи смартфонов в сети «Киевстар» выросли на 9%. Лидерами продаж стали бюджетные смартфоны. Свыше 40% всех покупок мобильных устройств пришлось на ценовой диапазон 3-4 тыс. грн. Самой популярной моделью стал Xiaomi Redmi 6A.

Спрос на модели смартфоны стоимостью от 10 тыс. грн. снизился на 5% по сравнению с 2018 г. Среди устройств высокого ценового сегмента наиболее популярными в 2019 г. были модели Apple iPhone 7 (32GB) и Apple iPhone XR (64GB).

Всплески продаж в прошлом году наблюдались не только в, так называемый, сезон back-to-school и новогодние праздники, но и на июнь-июль. Что было связано с летними промо-акциями.

Кроме покупок новых смартфонов, посетители магазинов «Киевстар» активно пользовались возможностью поменять устаревшие телефоны на более современные модели с поддержкой 4G в рамках услуги trade-in. Напомним, что по этой программе клиенты могут сдать свой телефон и с небольшой доплатой получить новый смартфон. В среднем, доплата составляла 2-3 тыс. грн. Чаще всего для обмена сдавали телефоны Samsung Galaxy, а также Huawei Y3/Y5, а меняли, как правило, на Samsung А-серии. Наиболее активным периодом для trade-in стал декабрь, когда было совершено 40% всех обменов. Наибольшим спросом эта услуга пользовалась у жителей Киева, Одессы и Хмельницкого.

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом из 487 фирменных магазинов клиент мог получить не только качественный сервис, но и приобрести смартфон на выгодных условиях», – отметила Ольга Смысленова, руководитель дирекции розничных продаж «Киевстар».

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