Свой собственный чип — зачем это нужно Apple, Google и пр.?

9 сентября 2021 г., 12:45

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Сегодня практически каждый лидер рынка высоких технологий считает совершенно необходимым обзавестись собственным чипом. Apple, Amazon, Facebook, Tesla и Baidu, все они, согласно их собственным заявлениям и сообщениям СМИ, активно работают над переносом некоторых аспектов разработки микросхем под свою крышу.

Собственный чип — всего лишь вопрос престижа или за этим кроется нечто большее? Этот современный тренд, его причины и подводные камни были рассмотрены в недавней публикации CNBC.

«Все чаще эти компании предпочитают использовать чипы, изготовленные на заказ, с учётом конкретных требований их приложений, а не те же общие чипы, что и их соперники, — говорит Сайед Алам (Syed Alam), ведущий специалист по глобальной полупроводниковой индустрии в Accenture, — Это дает им больше контроля над интеграцией программного и аппаратного обеспечения, выделяя их на фоне конкурентов».

Кроме того, созданные на заказ микросхемы могут работать лучше и обходиться дешевле.

«Эти специально разработанные чипы могут помочь снизить потребление энергии устройствами и продуктами конкретной технологической компании, будь-то смартфоны или облачные сервисы», — сказал Расс Шоу (Russ Shaw), бывший неисполнительный директор британской Dialog Semiconductor.

Продолжающийся глобальный дефицит чипов — еще один повод для крупных технологических компаний серьёзно задуматься о том, откуда брать чипы.

«Пандемия серьезно повлияла на цепочки поставок, что ускорило попытки компаний создать свои собственные чипы, — утверждает Гленн О’Доннелл (Glenn O’Donnell), директор по исследованиям аналитической фирмы Forrester. — Многие из них уже чувствуют, как их инновации задыхаются, связанные графиком производителей микросхем».

Вот поэтому редкий месяц сейчас обходится без того, чтобы крупная технологическая компания не объявила о новом проекте чипа. Возможно самым знаковым примером тому стал анонс в ноябре 2020 года, когда Apple объявила, что переходит с архитектуры Intel x86 на собственный процессор M1, который теперь используется в её новых iMac и iPad.

После этого о создании чипа Dojo для обучения сетей искусственного интеллекта в ЦОД объявила Tesla. Этот автопроизводитель в 2019 году начал оснащать электромобили собственными чипами ИИ, которые помогают бортовому ПО правильно реагировать на быстроменяющуюся дорожную обстановку.

В прошлом месяце Baidu выпустила чип ИИ, призванный помочь устройствам обрабатывать огромные объемы данных и увеличить вычислительную мощность. Baidu заявила, что чип «Kunlun 2» может использоваться в таких областях, как автономное вождение, и что он уже запущен в массовое производство.

Nikkei Asia сообщает, что Google готовится выпустить собственные центральные процессоры для своих ноутбуков Chromebook. Утверждается, что поисковый гигант планирует внедрить их в Chromebook и планшеты, работающие под управлением операционной системы Chrome, примерно с 2023 года.

Amazon, которая управляет крупнейшим в мире облачным сервисом, в дополнение к ряду других микросхем, спроектированных самостоятельно, разрабатывает сетевой чип для аппаратных коммутаторов, которые направляют потоки данных по сети. Такой чип помог бы Amazon уменьшить зависимость от Broadcom.

В 2019 году главный специалист Facebook в области искусственного интеллекта намекнул Bloomberg, что компания работает над новым классом полупроводников, которые будут функционировать «совершенно иначе», чем большинство существующих устройств.

При этом, ни один из упомянутых технологических гигантов не собирается помимо проектирования микросхем взваливать на себя ещё и их производство. Что неудивительно, поскольку современная фабрика по выпуску чипов, подобная тем, которыми владеет TSMC на Тайване, стоит порядка 10 млрд долл., а от её закладки до ввода в строй проходит несколько лет.

«Даже Google и Apple предпочитают обойтись без строительства фабрик. Для создания своих чипов они лучше привлекут TSMC или даже Intel», — говорит О’Доннелл.

Стремление к самостоятельной разработке микросхем создало жёсткий дефицит высококвалифицированных проектировщиков процессоров.

«Кремниевая Долина в последние несколько десятилетий уделяла так много внимания программному обеспечению, что аппаратное проектирование считалось чем-то вроде анахронизма, — отметил О’Доннелл. — «Заниматься оборудованием стало ’некруто’. Несмотря на её название, в Кремниевой Долине сейчас работает относительно немного настоящих инженеров по кремнию».

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