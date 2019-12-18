Acer ConceptD - cвобода творчества

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Киевский офис Acer провел мероприятие для партнеров и прессы, посвященное линейке устройств для представителей творческих профессий ConceptD. Эта марка на сегодня объединяет ноутбуки, десктопы и мониторы, разработанные специально для комфортной работы с графикой и видео контентом, 3D-моделирования и прочих ресурсоемких задач.

Дмитрий Елизаров: «ConceptD – это еще один бренд и новая страница в истории Acer»

Приветствуя гостей вечера, Дмитрий Елизаров, глава представительства Acer в Украине, акцентировал внимание на том, что ConceptD – это новый бренд, а не просто очередная линейка продуктов. Около десяти лет назад Acer представил марку для геймеров Predator, устройства которой выделяются характерным дизайном и высокой производительностью. Она оказалась весьма успешной – мониторы Predator на сегодня занимают первое место в мире в своем сегменте, по словам Елизарова, игровые ноутбуки также лидируют во многих странах. Со временем выяснилось, что немало потребителей оценили по достоинству мощь Predator и приобретают его для выполнения ресурсоемких задач вроде создания видеоэффектов или работы со сложной графикой. Так, согласно одному из исследований, 15% пользователей этой серии не играют на компьютере, а половина наряду с игровым ПО использует и креативное. Изучив сегмент, Acer выделила для себя четыре важных его особенности, на которых и сфокусировалась при создании нового семейства продуктов.

Детальнее о стратегии бренда ConceptD и устройствах линейки рассказал Сергей Шульга, менеджер по маркетингу Acer. Упомянутые четыре столпа – это качественный экран с точной цветопередачей, производительная вычислительная платформа с емким накопителем, тихая (до 40 дБ) эффективная система охлаждения и элегантный эргономичный дизайн. Целевой аудиторией ConceptD являются дизайнеры и архитекторы, фотографы и разработчики, специалисты в области 3D-моделирования и создания спецэффектов.

Сергей Шульга: «В основу линейки ConceptD положены четыре основных принципа: качественный экран, производительная платформа, тихая система охлаждения и эргономичный дизайн»

В частности, ноутбук ConceptD 5 предназначен для работы над 2D-проектами. Он оснащен процессором Intel Core i7 8-го поколения и видеокартой Radeon RX Vega M GL. Производительность обеспечивают также оперативная память DDR4 объемом до 16 ГБ и быстродействующие SSD-диски емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe, которые объединены в массив RAID 0 по технологии NVMe. Поддерживаются порты USB Type-C и DisplayPort.

Семнадцатидюймовый дисплей ConceptD 5 формата 4K UHD и яркостью 400 нит сертифицирован по стандарту Pantone и способен достоверно воспроизводить 100% оттенков цветового пространства Adobe RGB (Delta E <2). Благодаря рамке шириной 6,22 мм соотношение площади экрана и корпуса составляет 80%.

Корпус ноутбука выполнен из легких износостойких магниевых сплавов с керамическим покрытием, за счет чего он имеет толщину 16,9 мм и вес 1,5 кг. Модель будет доступна в Украине в январе 2020 г. по цене от 74 тыс. грн.

Сравнимую базовую цену имеет и пятнадцатидюймовый ConceptD 5 Pro. Главное его отличие заключается в более мощной аппаратной платформе – 9-е поколение Intel Core i7 и видеокарта Nvidia Quadro RTX 3000, максимальный объем оперативной памяти – 32 ГБ, а накопителей – 2 ТБ. Что уже позволяет использовать ноутбук для работы над проектами САПР, 3D-моделирования.

Еще более высокую производительность способна предложить настольная система ConceptD 500 для профессионального дизайна, создания фильмов и анимации. Она оснащена процессором Intel Core i9-9900K 9-го поколения и видеокартой Nvidia Quadro RTX 4000. Благодаря четырем слотам для памяти DIMM DDR4 2666 МГц до 64 ГБ конфигурацию можно расширять по мере необходимости, а встроенный SSD-диск формата M.2 с интерфейсом PCIe и поддержкой технологии NVMe позволяет выполнять рендеринг больших моделей и сложной 3D-графики в реальном времени. Уровень шума работающего устройства все также не превышает 40 дБ и не отвлекает пользователя от творческого процесса. Верхняя панель корпуса выполнена из дерева, имеет целый ряд разъемов, а также беспроводную зарядку Qi. Станции ConceptD 500 будут поставляться под заказ с начала будущего года по цене от 60 тыс. грн.

Для продуктивной работы с видео и графическим контентом настольным ПК вроде ConceptD 500 требуется монитор под стать. Требованиям взыскательных профессионалов отвечает ConceptD CP7271K – дисплей с диагональю 27 дюймов, который оптимизирован для 3D-работ и сертифицирован по стандарту Pantone. Он воспроизводит 99% оттенков цветового пространства AdobeRGB и 93% оттенков пространства DCI-P3, а точность цветопередачи составляет Delta E <1. Таких показателей и высокого уровня детализации изображения удалось достичь, в том числе, благодаря использованию технологии G-Sync Ultimate, а также стандартизации DisplayHDR 1000. Продажи модели в нашей стране стартуют в январе по цене от 49 тыс. грн.

Помимо представителей Acer в рамках презентации ConceptD выступили также украинские дизайнеры одежды, архитекторы и специалисты по спецэффектам, которые имели возможность опробовать устройства серии в своей работе и поделились впечатлениями.

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