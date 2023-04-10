Світовий попит на ноутбуки зросте на 11% вже у цьому кварталі

10 апреля 2023 г., 9:35

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Дослідження TrendForce показує, що світові поставки ноутбуків досягли 33,9 млн одиниць в І кв. 2023 р., що на 13% менше у порівнянні з попереднім кварталом і на 39% менше ніж рік тому. Таке падіння в першу чергу пов’язане з тривалим впливом економічних негараздів на довіру споживчого ринку, що ускладнило роботу каналів збуту ноутбуків, оскільки вони вичерпують товарні запаси. Як наслідок, бренди ноутбуків скоротили обсяги замовлень ODM, намагаючись регулювати тиск на запаси, причому очікується, що він по напрямку ноутбуків та їх компонентів послабиться в ІІ кв., оскільки канали збільшать попит у порівнянні з попереднім місяцем. За прогнозами TrendForce, це призведе до зростання поставок ноутбуків у наступному кварталі до 37,63 млн одиниць, що на 11% більше кв/кв, але на 17,7% менше, ніж у попередньому році.



Федеральна резервна система США підвищила базову процентну ставку на чверть відсоткового пункту з 4,75% до 5% - найвищого рівня з часів фінансової кризи 2007 року - у відповідь на слабкий ринковий попит і тривале падіння корпоративних доходів. В умовах високих витрат на фінансування та позики компанії суворо контролюють фінансові витрати, відкладають плани закупівель та скорочують робочу силу - все це впливає на обсяги поставок моделей комерційного напрямку.



COMPUTEX знову відбудеться наприкінці травня після трирічної перерви. Під час її проведення бренди планують представити моделі середнього та початкового рівня з NVIDIA GeForce 40. У TrendForce вважають, що більш доступна ціна для користувачів початкового рівня заохотить їх купувати нові продукти, тим самим стимулюючи попит. Крім того, зі зростанням інтересу до штучного інтелекту все більше уваги привертають високопродуктивні ігрові ноутбуки та моделі, орієнтовані на професійних творців. Навіть якщо це нішеві продукти, їх все одно можна розглядати як один із факторів, що стимулює попит на споживчому ринку.



На жаль, затримка з відновленням після пандемії та наслідки інфляції ще більше збільшили споживчий розрив, попри позитивний вплив рекламних активностей у у другому півріччі 2023 р. TrendForce прогнозує, що світові обсяги поставок ноутбуків у цьому році можуть ще більше скоротитися - на 13% р/р, оскільки бізнес скорочує витрати.

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