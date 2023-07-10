Світовий банк оцінив збитки енергетики України в 11 млрд доларів

10 июля 2023 г., 10:35

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Українська енергетика стала однією з ключових цілей російських атак за 500 днів повномасштабної війни. З 10 жовтня по 9 березня ворог здійснював масовані атаки, було зафіксовано 271 влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко: «Втрачено 50% усієї енергосистеми, включаючи генерацію і систему передачі, які зазнали ударів росіян. На жаль, є об’єкти, які знищені вщент і не підлягають відновленню».

Водночас очільник Міненерго підкреслив, що наразі відбувається наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію України. «Бо обсяг руйнувань величезний, і у нас є завдання максимально відновитися до наступного опалювального сезону», - зазначив Герман Галущенко.

Він наголосив, що Світовий банк оцінив збитки енергетики в 11 млрд доларів, проте ця цифра щодня збільшується.

«Після проведеного оцінювання відбувалися наступні обстріли, і збитки вже набагато більші. Наприклад, є велике питання, в якому стані ми отримаємо ЗАЕС після деокупації і скільки нам потрібно буде коштів для того, щоб її відповідним чином відремонтувати і запустити в роботу», - зазначив Герман Галущенко.

Міністр акцентував на тому, що Україна перебуває у постійній комунікації з міжнародними партнерами щодо допомоги у відновленні енергосектору: «Йдеться і про кредитні ресурси, і про грантові кошти, які отримує сьогодні Україна і компанії відповідно на проведення робіт».

Герман Галущенко зазначив, що вже розроблені і реалізуються короткострокові плани з відновлення інфраструктури до наступної зими, і довгострокові – розраховані на більш тривалий термін.

«Важливо відновлювати швидко генеруючі об’єкти і підстанції. Відновлення має відбуватися за сучасними технологіями, щоб забезпечити надійну генерацію електроенергії із врахуванням військових ризиків і захисту об’єктів інфраструктури», - додав він.

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