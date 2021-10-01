Сверхтонкий дисплей QLED складывается как бумага

1 октября 2021 г., 15:45

+22

голоса Tweet

Светоизлучающие диоды на квантовых точках (QLED) благодаря выдающимся электролюминесцентным свойствам являются перспективным кандидатом в дисплейные технологии следующего поколения. Поскольку для них не требуются громоздкие компоненты, такие как модули подсветки, QLED-дисплеи потенциально могут быть изготовлены в ультратонком форм-факторе.



В 2015 году группа корейских исследователей из Центра исследований наночастиц Института фундаментальных наук (IBS) показала прототип QLED, который имел выдающуюся механическую гибкость благодаря чрезвычайно малой толщине – 3 микрометра. Недавно эта же команда доработала свою технологию, создав складной вариант ультратонкого QLED, вдохновленный древним искусством складывания бумаги, оригами.



В статье, опубликованной журналом Nature Electronics, группа из IBS продемонстрировала складные QLED, которые свободно трансформируются в различные объёмные структуры – бабочки, самолеты и пирамиды.



Наделить обычный плоский QLED гибкостью удалось с помощью нового производственного процесса, который позволяет частично прорезать эпоксидную пленку, нанесённую на поверхность QLED, не повреждая сам светодиодный экран. Методом избирательного лазерного травления исследователи смогли уменьшить радиус кривизны до 50 микрометров. Невооружённым глазом линия такого изгиба воспринимается как острый край без признаков кривизны.



Используя механическое моделирование, разработчики устройства смогли минимизировать нагрузку на светоизлучающие компоненты. Весь QLED, включая область складывания, сохранял стабильные светоизлучающие характеристики даже после 500 сгибаний-разгибаний.



Ожидается, что эта технология может предоставить беспрецедентные возможности для складной электроники следующего поколения с настраиваемыми пользователем сложными форм-факторами, а также обеспечит динамическое трёхмерное отображение визуальной информации.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!