SUSE нацелила Linux Enterprise Micro 5.1 на граничные вычисления

1 ноября 2021 г., 12:25

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Когда-то дистрибутивы Linux были ответом на любой вопрос, предоставляя всё, чего можно было хотеть от операционной системы. Однако в последнее время предприятиям сплошь и рядом требуются лёгкие и безопасные дистрибутивы Linux для облачных и периферийных контейнеров и виртуальных машин.

Удовлетворить этот спрос должен новый дистрибутив SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 (SLE Micro). Его можно применять помимо публичного облака, также для одноузлового хостинга контейнеров, как узел кластера Kubernetes или виртуализационный хост KVM.

Благодаря заложенными него возможностям масштабирования, вы можете использовать его на границе или для поддержки периферийных развертываний с мэйнфреймами. Это упрощает перенос рабочих нагрузок с монолитной модели на микросервисы в удобном для вас темпе.

Облегченный дистрибутив SLE Micro также включает в себя функции периферийной безопасности, такие как безопасное подключение устройств и оперативная установка патчей.

Что касается аппаратной поддержки, то помимо обычного семейства x86, SLE Micro также доступна для платформ ARM, IBM Z и LinuxONE.

Согласно SUSE, главные преимущества, которые SLE Micro предлагает клиентам, это:

Сокращённое время развёртывания и меньшее количество выполняемых вручную процессов с улучшенной безопасностью подключения устройств.

Сокращение дорогостоящих простоев для каждого устройства благодаря установке исправлений безопасности, как только они становятся доступными, без ожидания регламентного обслуживания и без остановки работающего ядра.

Возможность постепенной модернизации приложений до архитектуры на основе микросервисов.

Благодаря небольшим размерам, встроенной структуре безопасности и практически нулевым административным накладным расходам SLE Micro обеспечивает отличный контейнерный и виртуализационный хост для IBM Z и LinuxONE. Заказчики могут с минимальным объёмом памяти, улучшенной безопасностью и меньшими задержками запускать свои рабочие нагрузки (контейнерные или виртуализированные) на том же мэйнфрейме, где хранятся критически важные данные предприятия.

Те, кто заинтересован в легком и безопасном варианте Linux для облачных проектов, мэйнфреймах и т. д., могут опробовать его немедленно, загрузив SLE Micro для любой из трёх поддерживаемых платформ.

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