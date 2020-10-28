Supermicro представил сервер малой глубины 2U Ultra-E для периферийных вычислений

28 октября 2020 г., 14:15

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Компания Supermicro представила модель малой глубины Ultra-E размером 2U, которая дополнит ассортимент серверов, сертифицированных в соответствии с требованиями 3-го уровня по стандарту NEBS (системы построения сетевого оборудования). Ее развертывание и эксплуатация в телекоммуникационных и других системах периферийных вычислений подтверждают возможность создания открытых серверных платформ, соответствующих отраслевым стандартам и способных конкурировать по вычислительным мощностям с традиционными центрами обработки данных.

Предлагаемая компанией Supermicro серия Ultra предоставляет потребителям существенные вычислительные возможности с повышенной степенью универсальности и сводит воедино обширное семейство модификаций, легко адаптируемых к требованиям пользователей, и лучший в своем классе функционал, включая реализацию энергонезависимой памяти только за счет накопителей типа NVMe, гибридные хранилища и средства оптимизации с малой задержкой, а также расширенные возможности сетевого взаимодействия и масштабирования, включая компактные лезвия Ultra.

«Инфраструктура периферийных вычислений требует все больших вычислительных мощностей, и серверное оборудование Supermicro, отвечающее требованиям отраслевых стандартов, способно удовлетворить эти потребности, – заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). – Наш сервер Ultra хорошо подходит для периферийных вычислений, а модель малой глубины Ultra-E размером 2U обеспечивает расширенные возможности (включая поддержку графических процессоров и ППВМ) с повышенным быстродействием и оптимизирована под широкий спектр рабочих задач в сетях 5G и телекоммуникационных системах с пониженными требованиями по электропитанию, а теперь еще и сертифицирована согласно требованиям стандарта NEBS».

Предлагаемый в настоящее время сервер Ultra-E размером 2U предназначен для микроцентров обработки данных и работает на процессорах 2nd Gen Intel Xeon Scalable с теплоотводом до 205 Вт. Модель 2U Ultra-E имеет передние дисководы с возможностью «горячей» замены и вентиляторные модули в компактном корпусе глубиной 22,6 дюйма. Кроме того, этот сервер поддерживает 24 модуля DIMM-памяти типа DDR4 общей емкостью до 6 ТБ и имеет восемь расширительных слотов PCI-E 3.0 для гибкого комплектования сетевыми картами, графическими процессорами и ППВМ-модулями. Эта гибкость системы и разнообразие вариантов конфигурации предоставляют покупателям дополнительные возможности для модернизации ЦОДов и инфраструктуры периферийных вычислений. Модификации серверов Ultra-E, соответствующие 3-му уровню требований NEBS, будут рассчитаны на питание переменным или постоянным током.

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