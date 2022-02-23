Supermicro випустила багатовузлові рішення SuperEdge для прикладних систем 5G, IoT та Edge

23 февраля 2022 г., 13:25

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Компанія Super Micro Computer представила нову багатовузлову систему малої глибини, розроблену та оптимізовану під прикладні завдання 5G, IoT та Edge.



Як зазначається, сервер Supermicro SuperEdge ідеально підходить для середовищ, що вимагають виконання обчислювальних операцій та операцій введення-виводу з високою щільністю в малому форм-факторі (наприклад, безпосередньо на об'єкті, включаючи роздрібні торгові точки, філії або об'єкти на місцях, зокрема біля основи вишок стільникового зв'язку або в багатолюдних місцях). За рахунок використання процесора Intel Xeon Scalable 3-го покоління у кожному вузлі Supermicro SuperEdge забезпечує обчислювальну потужність дата-центру на межі для прискорення аналізу та підвищення функціональності програм у режимі реального часу. Сервер SuperEdge збільшує щільність вузлів на 50% порівняно з попередніми серверами, оптимізованими під прикладні завдання 5G, IoT та Edge. Клієнти можуть почати лише з одного сервера, додаючи сервери для задоволення зростаючих потреб з розвитком свого бізнесу.



"Сервер SuperEdge підвищує обчислювальну щільність та щільність вводу-виводу для граничних прикладних завдань і дозволяє операторам збільшувати системні навантаження та обсяги обробки даних на кордоні, скорочуючи зворотний мережевий трафік у напрямку дата-центрів, - заявив президент та генеральний директор компанії Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang).- В рамках нашої стратегії IT Solutions розробка серверів з налаштуванням під прикладні завдання для граничних та хмарних обчислень оптимізує процес впровадження мережевих обчислень у міру нашого переходу до метавсесвіту».



Сервер Supermicro SuperEdge розрахований на розміщення в невеликих центрах обробки даних або середовищах, де глибина сервера має важливе значення. Система SuperEdge глибиною всього 430 мм легко встановлюється у широкому діапазоні фізичних середовищ із дефіцитом вільного простору. Можливе також встановлення графічних процесорів, що дозволяють серверу Supermicro SuperEdge проводити обчислення з використанням штучного інтелекту на межі мережі, підвищуючи можливості прийняття рішень та скорочуючи час реакції.



Вузли та підключення вводу-виводу доступні з лицьового боку, що забезпечує можливість швидкого технічного обслуговування у разі потреби. Крім того, новий сервер працює в діапазоні температур від -5 до 55 ° C та в широкому интервали вологості повітря та інших навколишніх умов. Це дозволяє організаціям скорочувати експлуатаційні витрати та встановлювати сервер у різних місцях, які можуть бути за межами зони кондиціювання. Резервні джерела живлення та вентилятори, що охолоджують, спрощують експлуатацію сервера SuperEdge у складних умовах за межами традиційного центру обробки даних.



Кожен із трьох вузлів, що замінюються в гарячому режимі, може вміщувати три слоти PCI-E 4.0, що забезпечує можливість використання широкого спектру карт розширення, які прискорюють роботу прикладних систем, призначених для граничних обчислень. Передбачена для цієї системи щільність введення-виводу сумісна з низкою прискорювальних карток, включаючи мережеві, FPGA, DPU, eASIC та TimeSync. Кожен вузол розрахований на модулі пам'яті DDR4 DRAM ємністю до 2 ТБ, що дозволяє встановлювати та виконувати більш об'ємні та складніші програми порівняно з тими, що були доступні раніше.

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