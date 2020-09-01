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Supermicro и Preferred Networks создали самый энергоэффективный суперкомпьютер в мире

1 сентября 2020 г., 13:05
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Supermicro и Preferred Networks создали самый энергоэффективный суперкомпьютер в мире

Компания Super Micro Computer сообщила, что ее совместный проект с Preferred Networks занял первое место в полугодовом отраслевом рейтинге Green500. В ходе контрольного прогона с общим показателем в 1,62 Петафлопс суперкомпьютер MN-3 продемонстрировал рекордную производительность на уровне 21,11 Гфлопс из расчета на каждый ватт затрачиваемой энергии. Этот рекорд эффективности на 15% превышает предыдущий рекордный показатель Green500 в 18,404 Гфлопс/Вт, зафиксированный в июне 2018 года.

PFN и Supermicro совместными усилиями создали оптимизированный сервер, ориентированный на нужды различных прикладных сценариев, требующих сверхскоростной коммуникации. Японская компания PFN стремится решать сложные проблемы с использованием технологий глубинного обучения, робототехники и т.д.

«Мы очень рады сотрудничать с Supermicro в создании MN-3, признанном самым энергоэффективным суперкомпьютером мира, - прокомментировал вице-президент по вопросам вычислительной инфраструктуры Preferred Networks Юсуке Дои (Yusuke Doi). -  Нам удалось обеспечить высочайшую производительность при потреблении малой части тех энергоресурсов, что затрачивали ранее суперкомпьютеры таких масштабов».

В основе PFN лежит ГП-сервер Supermicro на базе ЦП Intel Xeon и плат MN-Core, разработанных Preferred Networks. Эта ультрасовременная система оснащена 6 ТБ памяти DDR4, несколькими ГП и ускорителей.

Суперкомпьютер PFN способен одновременно обслуживать большое число пользователей. Первоначальный кластер системы состоял из 48 серверов, четырех узлов интерконнекта и пяти коммутаторов 100GbE. Всего в блоке 7U, установленном в высокой   стойке, содержалось 2 080 ядер ЦП.


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