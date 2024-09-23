Supermicro анонсувала багатовузлові сервери FlexTwin з рідинним охолодженням

23 сентября 2024 г., 15:35

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Компанія Supermicro оголосила про випуск нового сімейства систем FlexTwin, створеного для задоволення потреб вчених, дослідників, урядів і підприємств, які вирішують найскладніші та найвимогливіші обчислювальні завдання. Завдяки гнучкій підтримці новітніх технологій процесорів, пам'яті, систем зберігання даних, живлення та охолодження, FlexTwin спеціально створені для підтримки вимогливих робочих навантажень високопродуктивних обчислень, включно з фінансовими послугами, науковими дослідженнями та складним моделюванням. Ці системи оптимізовані за співвідношенням ціни та продуктивності та можуть бути налаштовані під конкретні HPC-додатки та вимоги замовника завдяки модульному дизайну рішень Building Block від Supermicro.



«Сервери Supermicro FlexTwin встановлюють новий стандарт щільності продуктивності для розгортання в масштабі стійки: до 96 двопроцесорних обчислювальних вузлів у стандартній стійці 48U», - заявив Чарльз Лян (Charles Liang), президент і генеральний директор Supermicro. «Supermicro пропонує комплексне рішення, що охоплює сервери, стійки, мережі, компоненти рідинного охолодження, включно з градирнями, що прискорює час розгортання та забезпечує вищу якість і надійність усієї інфраструктури, даючи змогу клієнтам швидше досягати результатів. Завдяки рідинному охолодженню відводиться до 90% тепла, що виділяється сервером, що дає змогу заощадити значну кількість енергії та підвищити продуктивність обчислень».



Нова багатовузлова конструкція включає модульну архітектуру ресурсоощадження Supermicro, яка використовує загальні блоки живлення і DLC критично важливих компонентів для зниження витрати сировини, максимізації енергоефективності та зниження PUE (ефективності використання енергії) центру обробки даних. Нова архітектура FlexTwin містить низку нових і стандартних для галузі технологій, які не тільки підвищують продуктивність, а й покращують гнучкість робочих навантажень і зручність обслуговування для великих центрів обробки даних.



- Підтримка останнього покоління високочастотних процесорів потужністю до 500 Вт з DLC, що дає змогу досягти щільності обчислень, недосяжної за традиційного повітряного охолодження в центрах оброблення даних.



- Підтримка процесорів різних виробників із 12 каналами пам'яті для кожного процесора.



- Передній доступ до обчислювальних вузлів із гарячою заміною, портів вводу/виводу і додаткових відсіків для дисків для підвищення зручності обслуговування і спрощення обслуговування з холодного коридору.



- Підвищена надійність завдяки резервним джерелам живлення і помпам рідинного охолодження з можливістю гарячої заміни для мінімізації часу простою.



- Оптимізовані рішення на рівні всієї стійки для розгортання в ряду і в стійці з рідинним охолодженням.



Повідомляється, для підтримки масштабного розгортання архітектури FlexTwin компанія Supermicro пропонує послуги з інтеграції в масштабі стійки для проєктування, створення, перевірки та постачання комплексних рішень будь-якого розміру завдяки провідним у галузі глобальним виробничим потужностям, які дають змогу виготовляти до 5000 стійок на місяць (включно з 1350 стійками з рідинним охолодженням), великим потужностям для інтеграції й тестування в масштабі стійки, а також повного набору програмних рішень для управління.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора