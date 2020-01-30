Судебные неурядицы начинают сказываться на финансовых результатах Facebook

30 января 2020 г., 11:38

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Facebook неоднократно предупреждала, что рост затрат из-за проблем с обеспечением безопасности её социальной платформы, в какой-то момент проявится в финансовых результатах. И этот момент наступил: акции компании упали на 7% как индикатор недовольства инвесторов объявленными вчера итогами IV квартала и всего года.



На самом деле, почти по всем показателям компания превзошла ожидания. Доход – 21,08 млрд долл. – вырос на 2,7% в годовом масштабе (уже четвёртый квартал подряд рост оказывается ниже 30%). Прибыль увеличилась на 7% до 7,35 млрд долл. или $2,56 на акцию. Проведённый ранее фирмой FactSet опрос среди аналитиков давал средний прогноз дохода 20,87 млрд долл. и прибыли – $2,52 на акцию.





Однако ключевым для настроения инвесторов стал 34-процентный рост квартальных расходов до 12,2 млрд долл., совпавший со снижением нормы прибыли до 34% за год (в 2018 г. она составляла 45%). Особенно – на 89% – увеличились общие и административные расходы. Причиной тому стало анонсированное на пресс-конференции урегулирование группового иска в Иллинойсе, связанного с использованием распознавания лиц для маркировки фотографий. Это обошлось Facebook в 550 млн долл.



Марк Цукерберг заявил, что проблемы компании далеки от завершения, а его финдиректор Дэвид Венер (David Wehner) представил пессимистичный прогноз по доходам, отметив, что они будут снижаться из-за глобального регулирования норм конфиденциальности и ограничений на таргетинг рекламы.



В середине февраля Цукерберг отправится в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими лидерами, принимающими решения, новые правила и нормы для Интернета.



Facebook остаётся вовлечена сразу в четыре отдельных антимонопольных расследования, начатых в прошлом году. Кроме того, в июле компания согласилась на штраф в 5 млрд долл., назначенный Федеральной комиссией по торговле (FTC). Эту сумму ещё предстоит выплатить после того, как суд ратифицирует условия урегулирования скандала с Cambridge Analytica.

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