Substack запустив аналог Twitter

13 апреля 2023 г., 13:35

Substack запускає власний сервіс нотаток Notes, який дуже нагадує Twitter.





Substack Notes відображатимуться на окремій вкладці, де можна буде обмінюватися повідомленнями, цитатами, коментарями, зображеннями і посиланнями. Все це без обмеження на кількість символів.





З постами інших користувачів можна буде взаємодіяти через кнопки "Подобається", "Відповісти" і "Перепостити".





Розробники Substack вважають, що Notes зможе охопити аудиторію, яка "вже в екосистемі і перебуває лише в одному кліці до підписки".





Notes було анонсовано на початку квітня і одразу після цього Twitter почав блокувати посилання на Substack і позначати їх як небезпечні. Отримавши за це критику Ілон Маск заявив, що Twitter ніколи не блокував Notes. Хоча при цьому назвав останню клоном своєї соцмеоежі, зазначивши, що Substack "намагається завантажити величезну частину бази даних Twitter" для свого сервісу. Після цього блокування зупинилися.

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