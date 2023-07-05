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Створено план адаптації українського законодавства у сфері відкритих даних до європейського

5 июля 2023 г., 17:35
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Відкриті дані – основа прозорої роботи уряду та фундамент розбудови демократичної держави. Розвиток цієї сфери – один з пріоритетів «Міністерства цифрової трансформації України» від початку створення. Тому наразі йде активна робота над адаптацією українського законодавства у сфері відкритих даних до європейського.

Запровадження європейських стандартів у національну сферу відкритих даних допоможе об’єднати правові системи України та країн Європейського Союзу, покращити економічний розвиток нашої держави, а також пришвидшити інтеграцію до ЄС.

Громадська організація «Тренінгово-консультаційний центр з доступу до інформації» Фонду Євразія, за підтримки USAID, «Мінцифри» та Фонду Східна Європа, дослідила відповідність українського законодавства у сфері відкритих даних європейському, зокрема Регламенту (ЄС) 2018/1807 та Регламенту (ЄС) 2022/868. Результати дослідження показали, що частина європейських положень вже втілена в українському законодавстві.

Створено план адаптації українського законодавства у сфері відкритих даних до європейського

За результатами дослідження створено план імплементації законодавства ЄС. Перед впровадженням його обговорять з громадськими діячами та врахують позиції усіх зацікавлених сторін. Він передбачає: створення спеціального органу, який контролюватиме взаємодію органів у сфері доступу до публічної інформації та захисту персональних даних; створення єдиного інформаційного пункту для користувачів, які хочуть повторно використовувати дані; розвиток системи професійної підготовки спеціалістів з питань обробки та захисту даних; міжнародне співробітництво у сфері обміну неперсональними даними між Україною та країнами ЄС.

Крім того, у майбутньому Україна планує запустити платний ринок обігу даних. Це допоможе відшкодувати витрати на обробку та зберігання інформації, забезпечити високий рівень якості наборів даних і в такий спосіб усунути низку корупційних ризиків.

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