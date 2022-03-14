Створена Коаліція дистриб’юторів України

14 марта 2022 г., 18:37

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В цей дуже складний час для нашої країни компанії БАКОТЕК та Oberig IT вирішили виступити з ініціативої, та створити Коаліцію дистриб’юторів України.



Головним завданням Коаліції ми погодили припинення фінансування війни в Україні, будь-яких агресивних дій та економіки країни-агресора.



Для цього першим етапом діяльності Коаліції сформували дві основні задачі по територіям України та країн пострадянського простору (окрім росії):

1. Інформування ІТ-ринку щодо присутніх каналів постачання ІТ/ІБ-рішень, які фінансово «спонсорують» країну-агресора – висвітлення присутності/зміни ландшафту дистриб’юторів, чий бізнес керується з Росії чи присутній там,

2. Інформування ІТ-ринку щодо виробників, країною походження яких є Росія, та щодо альтернатив, доступних на наших ринках, для найдоцільнішого переходу.

Зі своєї сторони, Коаліція вже проводить роботу з виробниками по термінації каналів постачання компаніями з російським бізнесом, та по перепідпорядкуванню бізнесу в Україні і сусідніх дружніх країнах з локальних російських офісів на європейські.

Ці дії дозволять Партнерам та Замовникам країн не тільки економічно не подримувати країну-агресора (що вже є вагомим фактором!), а й захистити свої інвестиції в бізнес і диверсифікувати економічні ризики.



“Наразі в Коаліцію входять компанії БАКОТЕК та Oberig IT. І ми запрошуємо УСІХ українських дистриб’юторів долучатися до цієї активності! Найближчим часом ви дізнаєтесь про результати роботи в рамках погоджених задач”, йдеться у зверненні.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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