Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

28 августа 2025 г., 18:03

+11

голос Tweet

Інфраструктура центрів обробки даних входить у фазу трансформації під тиском нових вимог, які створюють високопродуктивні рішення на базі штучного інтелекту. Вже зараз стандартні методи повітряного охолодження не справляються з тепловими навантаженнями, які досягають 100–150 кВт на стійку. Пряме рідинне охолодження поступово перестає бути експериментальним рішенням і перетворюється на необхідний архітектурний компонент для забезпечення стабільності та масштабованості високопродуктивних обчислень.

Особливість сучасних AI-кластерів полягає в тому, що вони потребують високої щільності розміщення GPU, TPU та інших високопродуктивних компонентів. Це, своєю чергою, зумовлює надмірне тепловиділення, яке не може бути ефективно відведене лише вентиляторами чи класичними системами повітряного охолодження. Саме тому в індустрії формується консенсус щодо доцільності гібридного підходу, за якого рідина використовується для охолодження процесорів, а повітря - для супутніх компонентів. Подібна архітектура дає змогу зберегти гнучкість конфігурації та уникнути повної перебудови інфраструктури.

На цьому тлі стратегічна співпраця між Schneider Electric і Motivair відкриває нові можливості для дата-центрів, які націлені на швидке масштабування AI-навантажень. Придбання контрольного пакета акцій Motivair надало Schneider доступ до глибокої технічної експертизи в сфері рідинного охолодження, а також до напрацьованих рішень, що вже кілька років використовуються у співпраці з технологічними лідерами.

Так Motivair вже 8 років працює з NVIDIA, тож їхні рішення ідеально підходять до AI-кластерів цього виробника. Нові рішення запускаються швидко, адже охолодження вже адаптоване до розміру та архітектури кластерів.

Завдяки такому підходу Schneider і Motivair:

- використовують готові й перевірені модулі, що скорочують терміни впровадження з місяців до тижнів,

- забезпечують сумісність з серверами різних виробників,

- надають «пазли» для швидкої збірки складної AI-інфраструктури.

У результаті клієнти отримують доступ до рішень, попередньо адаптованих до розміру та вимог новітніх кластерів. Це дозволяє значно скоротити час на узгодження параметрів охолодження і забезпечує високу передбачуваність під час розгортання нової AI-інфраструктури.

Інженерна платформа Schneider передбачає глибоку інтеграцію з існуючими або новими дата-центрами. Рішення на базі блоків розподілу холоду дозволяють адаптуватися до будь-яких архітектурних вимог, незалежно від того, чи йдеться про тепловідведення рідина-повітря, чи рідина-рідина. При цьому, у більшості випадків модернізація можлива без повної реконструкції інфраструктури, що знижує загальні витрати на перехід до рідинного охолодження.

Сучасне охолодження - це не просто технічна функція, а невід’ємна частина архітектури дата-центру нового покоління. Резюмуючи можна відзначити:

Гібридне охолодження - must have. І повітря, і рідина стануть частинами нової реальності.

Масштабованість і швидкість впровадження - критичні. Готові модулі - перевага.

Партнерство з експертами - шлях до безболісного переходу у нову еру.

Schneider Electric разом із Motivair формують нову норму, в якій охолодження - це не обмеження, а інструмент масштабування. Саме така еволюція інженерного підходу відкриває можливість розвивати AI-навантаження у передбачуваному, контрольованому та ефективному режимі.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6