Storage as a Service виходить на передній план

2 декабря 2024 г., 18:25

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В опублікованому днями аналітичному звіті Gartner Magic Quadrant, присвяченому первинним платформам зберігання даних, з'явилися цікаві тренди.

Аналітики Gartner дали нове визначення первинної платформи зберігання даних (PSP, primary storage platform): «стандартизовані корпоративні продукти для зберігання даних, а також сервісні можливості, характерні для платформи, для підтримки додатків зі структурованими даними». Такі продукти PSP, як первинні корпоративні масиви зберігання даних, забезпечують обов'язкові та загальні функції і можливості первинної системи зберігання корпоративного класу, необхідні для підтримки платформи. Такі послуги, як зберігання як послуга (STaaS) і захист від вимагання, з можливостями продуктів PSP, необхідні для підтримки послуг, заснованих на платформі».

На їхню думку, ринок PSP розвивався «разом із попитом на гібридні, багатодоменні сервіси зберігання на базі платформи, розширюючи локальні сервіси до публічних хмарних, граничних і колокаційних середовищ». По суті, тепер недостатньо просто надати обладнання та програмне забезпечення для блокових масивів зберігання в локальній мережі. Це програмне забезпечення повинно працювати в основних публічних хмарах, забезпечувати хмарну модель споживання і кіберстійкість у хмарі, на місцях і в гібридних середовищах.

Стратегічне планування передбачає наступне:

До 2027 року гарантії SLA для платформ, які засновані на споживанні, замінять понад 50% вимог до характеристик продукту під час вибору системи зберігання, порівняно з менш ніж 5% у 2024 році.

До 2028 року система зберігання даних як послуга (STaaS), що базується на споживанні, замінить понад 33% капітальних витрат на корпоративні системи зберігання даних, порівняно з менш ніж 15% у 2024 році.

До 2028 року понад дві третини первинної інфраструктури зберігання даних для критично важливих застосунків використовуватимуть засоби виявлення та захисту від кіберзагроз, порівняно з менш ніж 5% у 2024 році.

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