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Стоимость Alphabet, материнской компании Google, достигла 2 трлн долл.

9 ноября 2021 г., 9:15
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Стоимость Alphabet, материнской компании Google, достигла 2 трлн долл.

Акции Alphabet в понедельник заметно поднялись в цене и капитализация материнской компании Google впервые превысила рыночную стоимость в 2 трлн долл.

Ценные бумаги Alphabet класса A выросли на 1,2% до рекордного уровня, при этом недавнее ралли продлилось до пятой сессии. На пике цена акций поднимались до 3012 долл., однако к закрытию торгов она снизилась до 2986 долл., а капитализация соответственно до 1,98 трлн долл.

В январе прошлого года Alphabet впервые достигла стоимости в 1 триллион долларов. И вот  преодолена планка в 2 трлн долл., добиться этого смогли только Apple и Microsoft.

Alphabet в нынешнем году продемонстрировала лучший рост стоимости акций среди пяти крупнейших американских технологических компаний - на 70% - в основном за счет продолжающего набирать обороты рекламного бизнеса Google.

Компания торгуется примерно в 24 раза выше форвардной прибыли, что делает ее дешевле, чем Amazon.com и Microsoft, но дороже, чем Meta Platforms, материнской компании Facebook.

Alphabet - практически единодушный фаворит на Уолл-стрит. Из 49 аналитиков, отслеживаемых Bloomberg и освещающих акции, все, кроме одного, рекомендуют покупать акции Alphabet. Средняя 12-месячная целевая цена на акции составляет 3 321 доллар, что предполагает доходность 11% от текущей цены акций.

Инвесторы считают, что пандемия только стимулирует рост основного бизнеса Cloud, а также монетизацию YouTube, плюс к этому наращивает обороты Google Cloud Platform.

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