STMicro та GlobalFoundries побудують фабрику напівпровідників у Франції вартістю 5,7 млрд дол.

12 июля 2022 г., 16:45

+11

голос Tweet

Виробники мікросхем STMicroelectronics та GlobalFoundries оголосили про плани побудувати нове підприємство з виробництва напівпровідників у Франції.



Компанії повідомили, що завод буде побудований за «значної фінансової підтримки» уряду Франції.



Згідно з даними Reuters, вартість анонсованого проєкту очікується у розмірі 5,7 млрд дол.



Швейцарська компанія STMicro є одним з головних гравців на ринку напівпровідників із річним доходом понад 12 млрд дол. станом на 2021 рік. Компанія має клієнтів у таких галузях, як автоіндустрія, промисловість та сегмент ЦОД.



GlobalFoundries один з найбільших у світі виробників мікросхем. Минулого року компанія з Санта-Клари, шт Каліфорнія, отримала 6,4 млрд дол. доходу.



Нова фабрика, яку будують STMicro та GlobalFoundries, буде розташована поруч із існуючим напівпровідниковим заводом швейцарської компанії у Кроллі, Франція. Заплановано, що завод має вийти на повну виробничу потужність до 2026 з потужністю 620 000 пластин на рік.



Фабрика підтримуватиме технологію виробництва напівпровідників FD-SOI (повністю збіднений кремній на ізоляторі).



«Ми вже маємо унікальну позицію на нашому заводі по виробництву 300-міліметрових пластин у Кроллі, яка буде ще більше посилена завдяки оголошенню», - сказав головний виконавчий директор STMicro Жан-Марк Шері (Jean-Marc Chery). - «Ми продовжуємо також інвестувати в нашу нову фабрику 300-міліметрових пластин в Аграте (поблизу Мілана, Італія), яка буде нарощена в першому півріччі 2023 року з очікуваним виходом на повний обсяг виробництва до кінця 2025 року».



STMicro і GlobalFoundries використовуватимуть нову фабрику для підтримки доставки мікросхем клієнтам у таких галузях, як автомобілебудування, Інтернет речей і мобільні пристрої. STMicro заявила, що фабрика дозволить реалізувати її плани досягти 20 мільярдів доларів річного доходу. GlobalFoundries, своєю чергою, очікує, що підприємство допоможе виробляти більше мікросхем на основі популярного 22-нанометрового процесу виробництва 22FDX.



«Це спільне розширення нових виробничих потужностей використовує існуючу інфраструктуру підприємства ST Crolles, що дає змогу GF прискорити наше зростання, водночас одержуючи вигоду від економії масштабу для надання додаткових потужностей у висококапіталоефективний спосіб на нашій диференційованій платформі 22FDX», — сказав генеральний директор GlobalFoundries Томас Колфілд (Thomas Caulfield).

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру