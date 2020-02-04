Стиль и компактность в одном флагмане 

4 февраля 2020 г., 17:24

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На выставке IFA 2019 в Берлине компания Sony презентовала смартфон с начинкой модели Xperia 1, но с обновленным дизайном. Это устройство отличается маленькими габаритами, и его удобно держать в руке. Диагональ составляет 6,1 дюйм, что меньше, чем у его предшественника. Изогнутый корпус выполнен из стекла Gorilla Glass 6, а габариты гаджета составляют 158х68х8,2мм. Смарт миниатюрный, но сохраняет мощность и технологии предыдущей модели. Далее рассмотрим модели небольших телефонов от других производителей.





Другие небольшие смартфоны Sony

1. Xperia XZ1 Compact — телефон стильно смотрится благодаря глянцевому пластиковому корпусу в алюминиевой рамке. Модуль NFC позволяет бесконтактно оплачивать покупки в супермаркетах, а с влагозащитой можно не бояться пролить на смарт воду или напиток. Процессор Qualcomm Snapdragon 835 обеспечивает быструю работу телефона.

2. Xperia XZ2 — закругленные грани и панель с 3D-эффектом придают гаджету стиль. Профессиональная съемка в условиях недостаточной освещенности возможна благодаря камере Motion Eye. Разрешение Full HD+ и поддержка HDR позволяют смотреть видео в хорошем качестве на 5,7-дюймовом экране.

3. Xperia XA1 — удобный телефон с широким функционалом. Поддерживает систему распознавания по лицу. С объективом 23 Мп яркие снимки в достойном качестве — реальность.



Компактность от Samsung



2. Galaxy A3 — стеклянная панель с защитой от воды по стандарту IP68, 8-ядерный процессор и камера 13 мегапикселей. Стоит отметить сканер отпечатка пальца, который расположен на кнопке. Компактное устройство с дисплеем 4,7 дюйма.

3. 1. Galaxy J1 Mini Prime — бюджетный телефон корейского бренда. Способен выполнять стандартные задачи и оснащен 4-дюймовым дисплеем. Легко поместится в кармане и не займет много места в сумочке или клатче.2. Galaxy A3 — стеклянная панель с защитой от воды по стандарту IP68, 8-ядерный процессор и камера 13 мегапикселей. Стоит отметить сканер отпечатка пальца, который расположен на кнопке. Компактное устройство с дисплеем 4,7 дюйма.3. Galaxy S10e — флагман с высокой энергоэффективностью и производительностью. Оснащен двумя основными камерами и одной фронтальной, которая спрятана в экране и не занимает много места на безрамочном дисплее. Вес составляет всего 150 грамм.



Яблочные маленькие гаджеты

1. iPhone SE — недорогой телефон бренда Apple с фирменным дизайном, объективом 12 Мп и разрешением видео 4К. Смарт с качественным 4-дюймовым дисплеем быстро работает благодаря чипсету А9. Компания планирует к 2020 году представить вторую версию этого Айфона.

2. iPhone 7 — компактный, удобный и весит всего 138 грамм. Он оснащен операционной системой iOS 12 и биометрической защитой в виде сканера отпечатков пальцев. Любители селфи оценят фронтальный объектив в 7 мегапикселей для создания ярких фотографий.

3. iPhone 8 — мощная батарея и возможность беспроводной и быстрой зарядки. Дополненная реальность, отдельный процессор изображений, защита от попадания пыли и влаги, стильный дизайн придутся по вкусу любителям яблочной техники.

Достоинства компактных девайсов



Телефоны скромных размеров удобнее, чем Телефоны скромных размеров удобнее, чем смарты с огромной диагональю. Они легко помещаются в кармане джинсов, не загораживают полный обзор при разговоре и не много весят. Возможность управлять устройством одной рукой — большой плюс. Маленький размер не означает ограниченный функционал, некоторые модели выполняют сложные задачи и легко справляются с видеоиграми.

Хорошую идею воплотили в жизнь инженеры Samsung, создав Galaxy Fold, который раскладывается. В закрытом варианте — маленький флагман, а в раскрытом — планшет. Это первый в мире смартфон с гибким экраном и широкими возможностями. Если вы хотите купить функциональный и небольшой девайс, заходите на сайт Comfy.ua.



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