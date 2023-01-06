Стався витік 200 мільйонів електронних адрес користувачів Twitter

6 января 2023 г., 9:45

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Як повідомляє Reuters, хакери викрали адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter і розмістили їх на хакерському форумі.



Цей злом «на жаль, призведе до великої кількості хакерських атак, цілеспрямованого фішингу і доксінгу», - написав в LinkedIn Алон Гал (Alon Gal), співзасновник ізраїльської фірми з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock. Він назвав це одним з найбільш значних витоків, які він бачив.



Twitter не прокоментував звіт, про який Гал вперше опублікував в соціальних мережах 24 грудня, і не відповів на запити про витік з тієї дати. Було незрозуміло, які дії, якщо такі були, компанія вжила для розслідування або виправлення проблеми.



Reuters не змогло самостійно перевірити, що дані на форумі були достовірними і надходили від Twitter. Скриншоти хакерського форуму, де в середу з'явилися дані, поширилися в мережі.



Трой Хант (Troy Hunt), творець сайту повідомлень про зломи Have I Been Pwned, переглянув витік даних і заявив у Twitter, що вони виглядають "майже так, як їх описують".



Не було жодних зачіпок щодо особи або місцезнаходження хакера або хакерів, які стоять за цим витоком. Це могло статися ще у 2021 році, тобто до того, як Ілон Маск перейшов у власність компанії торік.



Заяви про розмір і масштаби злому спочатку були різними: в перших повідомленнях в грудні говорилося, що було викрадено 400 мільйонів адрес електронної пошти та номерів телефонів.



Велике порушення в Twitter може зацікавити регуляторів по обидва боки Атлантики. Комісія із захисту даних в Ірландії, де знаходиться європейська штаб-квартира Twitter, і Федеральна торгова комісія США здійснюють моніторинг компанії Ілона Маска на предмет дотримання європейських правил захисту даних і американського наказу про згоду відповідно.

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