Стартували продажі відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070

18 апреля 2023 г., 10:25

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GeForce RTX 4070 від компанії NVIDIA – це потужна відеокарта з найкращою ігровою та потоковою якістю для користувачів. Вона оснащена 7920 ядрами CUDA та 24 ГБ високошвидкісної відеопам'яті. Продаж відеокарт GeForce RTX 4070 стартував 13 квітня 2023 року.



GeForce RTX 4070 дозволяє геймерам насолоджуватися іграми у найкращій якості завдяки технологіям NVIDIA G-SYNC та HDR. Гравці також можуть використовувати програму GeForce Experience для запису, стримінгу та оптимізації налаштувань ігор. А завдяки технології NVIDIA Ansel, гравці можуть створювати внутрішньоігрові фотографії з кутом огляду 360 градусів, HDR та максимальною роздільною здатністю.



Відеокарта GeForce RTX 4070 має покращену технологію трасування променів. Завдяки цьому ігри будуть виглядати ще більш реалістично та деталізовано. Ця технологія дозволяє відтворювати на екрані відображення, тіні та інші освітлені елементи, такі як сонячні промені, так само як вони виглядають у реальному житті. У поєднанні з роздільною здатністю 8K, це створює приголомшливий візуальний ступінь реалізму в іграх.



GeForce RTX 4070 має підтримку технології глибинного навчання DLSS (Deep Learning Super Sampling). Вона використовує машинне навчання та штучний інтелект для збільшення продуктивності та якості графіки в іграх завдяки використанню штучного інтелекту. DLSS дозволяє іграм працювати з вищою роздільною здатністю та частотою кадрів, при цьому зберігаючи високу якість зображення, згладжуючи краї об'єктів без втрати продуктивності.



Технологія NVIDIA Reflex знижує затримку вводу, що дозволяє гравцям швидше реагувати на те, що відбувається на екрані, збільшуючи чутливість системи та робить зміну зображення більш плавним. Це дозволяє геймерам швидше реагувати на дії у грі та покращує загальне ігрове враження. За допомогою технології NVIDIA Reflex геймери отримають перевагу в онлайн-іграх і матимуть можливість точніше керувати своїми діями у грі.



Крім того, відеокарта GeForce RTX 4070 підтримує технологію NVIDIA Broadcast, яка забезпечує якіснішу передачу потокового відео та аудіо в режимі реального часу. З її допомогою геймери можуть створювати високоякісні стрими у соціальних мережах та інших онлайн-платформах. Технологія використовує штучний інтелект для покращення зображення, шумопридушення та ефектів фону, що дозволяє створювати високоякісні потоки без додаткових зусиль та покращити якість відеостриму, використовуючи функції шумопридушення, фону та віртуальної камери.



І, нарешті, для зручності гравців, пристрій також має програмне забезпечення GeForce Experience. Ця програма дозволяє автоматично оновлювати драйвери, оптимізувати ігрові налаштування та ділитися відео, скриншотами та стримами з друзями.



Технологія NVIDIA G-SYNC, присутня в GeForce RTX 4070, забезпечує високу частоту оновлення екрана та HDR, що дозволяє позбавитися розривів та підвисань зображення.



Завдяки технології NVIDIA Ansel, власники GeForce RTX 4070 можуть створювати унікальні скриншоти всередині гри, включаючи кут огляду 360 градусів та HDR. А для прихильників віртуальної реальності забезпечується висока продуктивність, що дає неймовірний рівень занурення у VR іграх.



Крім іншого, GeForce RTX 4070 оснащена потужним охолодженням та технологією NVIDIA WhisperMode, яка дозволяє зменшити шум та температуру графічної карти при роботі з іграми та іншими застосунками, що робить її ідеальним рішенням для шанувальників високопродуктивних ігрових ПК.



Цікава функція GeForce RTX 4070 – це Resizable BAR, розширена функція PCI Express, яка дозволяє процесору отримати доступ до всієї відеопам'яті графічного процесора та покращити продуктивність у багатьох іграх.



Однією з ключових особливостей GeForce RTX 4070 є технологія NVIDIA Ray Tracing, яка дозволяє створювати реалістичне освітлення і тіні в іграх. Це досягається завдяки використанню апаратного прискорення променів трасування на графічному процесорі, що дозволяє іграм виглядати по-справжньому реалістично.

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