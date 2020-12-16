Стартовала открытая бета NVIDIA Omniverse

16 декабря 2020 г., 16:55

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По заявлению NVIDIA, компания приступила к открытому бета-тестированию облачной платформы Omniverse. Она призвана ускорять рабочие процессы проектирования и моделирования и позволяет совместно работать в реальном времени над проектами фото-реалистичного качества.

Сообщается, что в рамках открытой бета-версии выпусщено несколько приложений Omniverse, которые можно использовать в рамках этой платформы, в том числе Omniverse View для специалистов в области архитектуры, проектирования и строительства; Omniverse Create для дизайнеров, создателей контента и специалистов в области медиа, развлечений и производства/разработки продукции; и Omniverse Kaolin для экспертов в области глубокого обучения.



В начале следующего года планируется представление Omniverse Audio2Face, приложения для лицевой анимации на базе ИИ; Omniverse Machinima для геймеров GeForce RTX; и Isaac Sim 2021.1 для разработки роботов.

Ключевая особенность Omniverse — это возможность работать одновременно в разных пакетах. Создателям контента, дизайнерам и инженерам через Omniverse Connectors доступны ведущие отраслевые приложения, такие как Autodesk Maya и Revit, Adobe Photoshop, Substance Designer, Substance Painter, McNeel Rhino, Trimble SketchUp и Epic Unreal Engine. В стадии разработки — Blender, Houdini, 3ds Max и Motion Builder.

Напомним, что на конференции GTC в октябре 2020 г было продемонстрировано, как DRIVE Sim использует возможности фото-реалистичного моделирования в реальном времени для полной физически точной виртуальной проверки автономных транспортных средств.

Версия NVIDIA Isaac Sim 2021.1, выпущенная в феврале 2020 г, полностью построена на Omniverse и предлагает инструменты моделирования в робототехнике. Исследователи и разработчики со всего мира могут использовать это приложение в Omniverse, чтобы улучшить моделирование и обучение в области робототехники.

В сфере исследований Omniverse сочетает инструменты научной визуализации с высококачественной компьютерной графикой. NVIDIA продемонстрировала симуляцию COVID-19, визуализированную в Omniverse, где каждый всплеск белка коронавируса представлен более чем 1,8 миллионами треугольников, отрисованных графическими процессорами NVIDIA RTX.

Пользователи могут загрузить платформу с сайта NVIDIA и запустить на любом графическом процессоре NVIDIA RTX.

NVIDIA Omniverse — это не просто прорыв в области графики; это платформа, которая устанавливает новый стандарт проектирования и совместной работы в реальном времени во всех отраслях.

Пользователи могут загрузить платформу прямо с сайта NVIDIA и запустить на любом графическом процессоре NVIDIA RTX.

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